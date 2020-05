Sogno di un giorno d’inizio primavera

Ieri, in questa esplosione di vento e di luce che sembra benedire i nostri giorni, ho messo in un cestino di vimini una fiasca di ignolo, ricordo di un’escursione rosacense, un quarto di formadi Asìn, la cui stagionatura prometteva solo a guardarlo il profumo di calde fienagioni, la coda di una soppressa acquistata in quel di Capriva, capace di diffondere tutt’intorno l’alito inebriante della cantina in cui ha riposato quanto basta. Appena la caffettiera ha smesso di gorgogliare ho riempito il thermos senza dimenticarmi di riporre, tra formaggio e salame, una bottiglietta di grappa bianca, secca e dannata come piace a me. A coprire tutto una pagnotta di segale, morbida e umida, pregna di quella sensazione di buono che solo il forno sa annunciare, senza smentire mai l’aspettativa.

Non serviva altro. Gli amici li ho raccolti strada facendo. Il sentiero che scende verso il Tagliamento è diruto e scosceso, ma la meraviglia di avere in faccia quel bacio azzurro sul lampo bianco della grava è capace di compensare la fatica della discesa. Non vi dico la sorpresa di trovare, sull’erba prospicente le rive, tutte le persone che mi



stanno più a cuore! Non mancava proprio nessuno. Ogni gruppo si era portato dietro la sua coperta, e le tovaglie per imbandire la meraviglia di una merenda semplice, di quelle che si condividono con il piacere delle chiacchiere: “Hai assaggiato la crostata? La marmellata ha conservato tutto il sole dell’estate scorsa, prova! Senti cosa non è questa pancettina abbrustolita sulla pietra ollare! Una sardellina fritta? Non vorrai mica offendere la mia signora, eh? Si è messa a cucinare all’alba, sapendo che venivi anche tu!”.Qualcuno ha preso un libro di versi. E ci ha regalato l’incanto. oi via le scarpe, con tutta la sensualità dell’erba resa tiepida dai raggi del primo pomeriggio. Mi sono fermato a guardare una coppia di ragazzini che si baciavano oltre il muretto di un orto, non del tutto protetti dagli sguardi dei curiosi, ma talmente belli nella fragilità dell’abbraccio che parevano una poesia alle erbe balsamiche. rima di lasciarci non vi dico gli abbracci, i baci, l’ultimo goccio condiviso: “Non vorrai mica che torni a casa con gli avanzi dentro al cestino, vero?”. I vecchi erano i più felici. Attorniati dai nipoti se li gustavano con gli occhi. oi ho sentito l’altoparlante della protezione civile. La felicità è fatta di poco. Anche dalla mia terrazza il Tagliamento è una promessa azzurra. Speriamo che un giorno sappia mantenerla.