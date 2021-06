Sorsi di libri, ogni mercoledì a Villa de Buoi

A San Michele al Tagliamento la cultura riprende la sua vita. “Sorsi di libri”, ogni mercoledì dal 9 giugno al 14 luglio nel parco di Villa de Buoi alle 18.30, eventi gratuiti su prenotazione, consiste nella presentazione di libri con gli autori, spesso in conversazione con un intervistatore, abbinate a degustazioni di vino o birra di produttori locali.

“Siamo soddisfatti di queste aperture – sottolinea l’assessore alla cultura Elena De Bortoli – la cultura riprende a vivere con la gente e tra la gente. Nonostante l’emergenza siamo sempre stati sensibili, cercando di portare avanti nel rispetto delle regole progetti culturali che coinvolgono la nostra comunità”.

Il secondo appuntamento con l’autore mercoledì 16 giugno alle 18.30 in Villa de Buoi dove Antonella Sbuelz presenta il libro “Questa notte non torno”, conversazione con Claudio Romanzin.