Sospese le mostre Zeropixel Musica

In linea con le direttive ministeriali relative alla situazione pandemica, dal 15 marzo al 6 aprile, tutte le mostre del Festival Zeropixel - Musica saranno sospese.



Quando torneremo in zona gialla verranno riaperte le mostre “Anton Corbijn - Collezione Privata”, “[n]evermid” di Davide Dionisio, “Sulla strada del Raga” di Maurizio Frullani, “Palio di San Donato” di Fabio Rinaldi, “Hablando en Plata” mostra collettiva di fotografi di Puebla e Città del Messico presso il Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste,

“Musica” mostra collettiva presso la Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, “La visibilità muta dell’oggetto” di Sergio Scabar presso lo Spazio d’arte Trart di Trieste,

“Affinché tu possa vedere i colori della musica” di Daniele Peluso, La mediateca - La Cappella Underground di Trieste, “Musica in fotografia” presso il Centro Servizi Museali, Museo Carnico delle Arti Popolari di Tolmezzo.



Sono chiuse, per aver concluso il periodo espositivo, le mostre: “Un soffio di Luce” di Luigi Tolotti presso il Consorzio Culturale del Monfalconese e “Grandi interpreti prima del concerto” di Arnaldo Grundner presso l’Associazione Leali delle Notizie.



Per contatti info@zeropixelfestlival.it