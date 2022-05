Sotto l’ala del leone di San Marco, nuova mostra a Udine

Inaugura venerdì 6 maggio alle ore 18.00, nelle sale dei Civici Musei di Storia e Arte al Castello di Udine, la nuova mostra organizzata dalla Triennale Europea dell’Incisione, giunta alla sua 40ma edizione, dal titolo “Sotto l’ala del leone di San Marco. Gli incisori della Patria del Friuli 1420-1797”.



Si tratta della seconda tappa di un progetto pluriennale che La Triennale Europea dell’Incisione, associazione costituitasi nel 1981 e sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’intento di diffondere e valorizzare il linguaggio dell’incisione, ha predisposto per il triennio 2020-2022 con l’obiettivo di diffondere fra il grande pubblico la conoscenza delle opere degli incisori friulani e veneti nel periodo in cui la “Patria del Friuli” è stata parte della Serenissima Repubblica di Venezia.



Dopo la prima esposizione presentata lo scorso anno e dedicata alla cartografia in cui erano state prese in esame, e fatte oggetto di un raffinato catalogo ampiamente illustrato a cura di Giuseppe Bergamini, oltre 50 fra piante e vedute del territorio e nostre città dalla metà del secolo XV a tutto il XVIII, è ora il momento di una nuova mostra dedicata in particolare agli incisori friulani in rapporto con l’editoria e la cultura artistica veneta.