Sotto l’Albero con Calvino e Belzebù, letture animate con musica

Secondo appuntamento con nuove favole nel pomeriggio di sabato 15 gennaio al Museo Etnografico del Friuli grazie all’evento “Sotto l’Albero con Calvino e Belzebù”, organizzato, con il contributo del Comune di Udine, da Radio Magica Onlus, la fondazione impegnata da dieci anni nella divulgazione inclusiva per bambini e ragazzi.



I piccoli potranno ascoltare Le fiabe italiane di Italo Calvino, lette e animate da un’attrice professionista e accompagnate dalla musica: un tesoro della tradizione delle fiabe popolari in cui le storie di persone e animali si intrecciano con avventura e magia. L’evento è adatto a tutti, compresi nonni e bambini dai 4 anni in su.



Due orari, alle 15.30 e alle 17, ad ingresso gratuito: a causa dell’emergenza Covid, è necessario prenotare al numero 373 8694556 oppure via mail scrivendo a fondazione@radiomagica.org