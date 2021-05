Spilimbergo capitale come negli Anni ’50

Con il suo mezzo milione di fotografie in deposito e una biblioteca fatta di 10mila monografie e 50 mila numeri di periodici specializzati, il Craf - Centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Spilimbergo è una delle strutture culturali più importanti della regione. In crescita costante sin dalla fondazione, da trent’anni organizza convegni, workshop, concorsi ed esposizioni, nelle sedi di Palazzo Tadea nella città dei mosaici e a Villa Tadea a Lestans, ma anche nel resto del territorio regionale e non solo.

Il ruolo di Spilimbergo come luogo consacrato per eccellenza alla fotografia viene confermato dalla più recente acquisizione del Craf, che ha siglato l’acquisto dello storico fondo fotografico di Angelo, Gianni e Giuliano Borghesan, che porta nel suo deposito climatizzato 13mila nuovi esemplari tra negativi, positivi e diapositive, databili fra il 1935 e il 2019.



“RICONOSCIUTI DA SCORSESE” - Sono stati proprio Gianni Cesare e Barbara, i figli di Giuliano – tra i fondatori del Gruppo friulano per una nuova fotografia, presidente onorario del Craf per alcuni anni e scomparso nel 2019 - a manifestare il desiderio di non disperdere il patrimonio di famiglia in altri istituti italiani, ma di lasciarlo al Craf. “Per noi – spiega il presidente Enrico Sarcinelli - si realizza un sogno. Il Centro ha colto l’opportunità di conservare materiale prezioso che peraltro rappresenta la città di Spilimbergo, patria e culla della fotografia. Gianni e Giuliano sono stati protagonisti del neorealismo friulano nella fotografia, riconosciuti in questo ruolo culturale anche da Martin Scorsese”.



IMMAGINI IMPEGNATE

LA VERITA’ CONTRO IL FOLCLORE

- Nato nel 1924 e morto nel 2004 a Spilimbergo, Gianni imparò il mestiere dal padre Angelo, che aveva rilevato negli anni Trenta lo studio di Olga e Pietro Zamperiolo. Dopo la guerra, ereditò lo studio del padre e iniziò ad esercitare il mestiere, eseguendo principalmente ritratti con risultati encomiabili. Iniziò a collaborare con importanti riviste specializzate e nel 1955, insieme al fratello Giuliano (classe 1934), Aldo Beltrame, Carlo Bevilacqua, Toni Del Tin, Fulvio Roiter e Italo Zannier, diede vita al Gfnf, a Spilimbergo. All’attività di routine (ritratti in studio, cerimonie, eccetera) unì sempre un interesse artistico da cui nacquero immagini ‘impegnate’ che espose in mostre personali e collettive in tutto il mondo.- Giuliano Borghesan invece emigrò nel 1958 in Marocco, dove rilevò il Royal Studio di Casablanca e si affermò attraverso numerose mostre personali. La rivista Maroc Tourisme pubblicò dal 1958 al 1975 numerose sue fotografie, eleggendolo protagonista della cultura fotografica fra Sahara e Atlas, dove non esportò soltanto il mestiere, ma anche l’arte: ovvero, il suo modo di vedere e ritrarre l’umanità, i bambini, la femminilità, la maternità, il lavoro manuale, la povertà, le feste popolari e i paesaggi, rinunciando al folclore in nome della pura e semplice verità. Alcune delle sue fotografie (L’accordo-truffa, Pioggia a Spilimbergo, Ada, Madre e figlio) si sono trasformate in vere icone del neorealismo italiano e sono state esposte a San Pietroburgo, Madrid, Parigi e New York.