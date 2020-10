Stanze e oggetti del passato parlano al presente

È una rassegna itinerante, come da tradizione per molti eventi organizzati dal Festival Maravee, solo che invece di guardare al lato contemporaneo dell’arte, è interamente dedicato al passato. Alle radici del quotidiano è il progetto ‘in itinere’ che apre la Sezione Etnografica di Maravee e che di anno in anno si proietterà alla ricerca di gesti e pensieri che sugli oggetti del vissuto hanno tracciato il passo delle antiche pratiche sociali del tessuto familiare e collettivo.

Ideato e diretto da Sabrina Zannier, prodotto dall’Associazione culturale Maravee col sostegno dell’Assessorato allacultura della Regione e la collaborazione di diversi musei del territorio, il progetto inaugurale di un’iniziativa ideata per animare e valorizzare i Musei etnografici della regione è diventato una collezione permanente di radiodrammi, ‘stanze parlanti’, video e ‘corti’.



- Per far rivivere i reperti evocandone storie, usi e costumi attraverso sguardi e linguaggi contemporanei, il primo capitolo dell’analisi di ogni stanza della vita domestica e lavorativa è dedicato alla cucina, studiata e sondata nella sua fondamentale valenza di focolare domestico, di ombelico che radica l’abitazione nel terreno alimentando i valori e i sapori dei legami familiari. Lanciato lo scorso luglio con lo spettacolo Calore e gusto con l’attrice e cantantee il musicistaal, è caratterizzato da installazioni permanenti ed immersive, vere e proprie ‘stanze parlanti’, ideate e realizzate sull’identità di ogni Museo, che provvede a una diffusione web. Una serie di incontri organizzati da Maravee nel tardo autunno prolungherà la promozione del progetto.- Il tema della cucina è stato affrontato partendo da studi e ricerche etnografiche territoriali, approfonditi sull’identità della stanza della cucina di ogni museo, confluendo in una drammaturgia che fa leva sul lockdown. La narrazione drammaturgica ha dato vita a cinque diversi video, girati ognuno nei rispettivi musei, e ai relativi radiodrammi che danno voce alle Stanze parlanti. I protagonisti ‘fisici’ e virtuali Oscuro e Sgobino incarnano il ruolo di una giovane coppia, chiusa in casa per pandemia, che allenta tensioni e nervosismi riscoprendo, attraverso le testimonianze dei propri avi e gli oggetti d’uso quotidiano, il valore del focolare come cuore pulsante della casa e della famiglia.- Partendo da questa iniziale traccia comune, in ogni Museo la narrazione si srotola in cinque storie diverse: cinque video che confluiranno in un cortometraggio in via di produzione con l’intento di restituire l’empatia di questa coppia contemporanea col vissuto dei propri avi, dal 1700 alla prima metà del 1900, abbracciando il valore del focolare domestico con alcune varianti territoriali e temporali.in una stanza intitolata Regina di cuori e di polso,, dove la narrazione s’intitola Ottimizzazione e benstare,, dove la tematica narrativa è Convivio e accoglienza, e, che affronta La voce delle cose.