Stefano Bottoni presenta 'Orbán. Un despota in Europa'

Stefano Bottoni, docente di storia dell’Europa orientale all’Università di Firenze, già membro del gruppo di ricerca storica dell'istituto di Storia dell'Accademia Ungherese delle Scienze, sarà all’Università di Udine per presentare il suo libro Orbán. Un despota in Europa (Salerno Editrice, 2019). L’appuntamento è per giovedì 14 novembre alle 17 nell’aula 2 di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine.

Con Stefano Bottoni dialogheranno Roberto Ruspanti, docente a contratto di lingua e letteratura ungherese, Gianluca Volpi e Paolo Driussi, ricercatori rispettivamente di storia dell’Europa orientale e di lingua e letteratura ungherese del Dipartimento di studi umanistici dell’Ateneo friulano.

«L’incontro – anticipa Gianluca Volpi – sarà occasione per riflettere su temi come il sovranismo, i rapporti fra l’Unione europea e gli Stati dell'Europa centrale un tempo nel blocco sovietico, la concezione di “democrazia illiberale”, coniata dallo stesso premier ungherese Viktor Orbán».

L’appuntamento è organizzato dalle unità di ricerca del Centro interuniversitario di studi ungheresi e dell'Europa Centro-Orientale (CISUECO), attivo nei Dipartimenti di Studi umanistici e del patrimonio culturale e di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università di Udine, coordinato da Paolo Driussi e Alessandro Zuliani.