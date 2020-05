Stefano Dongetti pronto a salpare con #iorestoacasaenavigo

Pronto a salpare venerdì 15 maggio il nuovo appuntamento del cartellone #iorestoacasaenavigo ideato dal Porto di Trieste con un mare di proposte a misura di “clic”. In programma adesso l’ultimo focus sul cinema – disponibile dalle 18.00 sui canali social del Porto di Trieste, da YouTube a Instagram e Twitter – sempre a cura di Trieste Film Festival che ci guida alla scoperta di lungometraggi, film d’animazione e pellicole meno conosciute, su indicazione di firme e volti noti che offrono il loro “video-consiglio d’autore”. È adesso la volta dell’attore, stand-up comedian e autore Stefano Dongetti, storica colonna del Pupkin Kabarett.



Con l’inconfondibile ironia surreale e strampalata, Dongetti ci spiega che il suo film preferito a tema mare è, purtroppo, “Lo squalo” di Steven Spielberg. «Mi ricordo che da bimbo avevo insistito un sacco con mio padre “portami a vedere lo squalo, portami a vedere lo squalo”, lui mi ha accontentato e mi sono spaventato a morte. Mi ricordo anche che fuori dal cinema c’era una fila interminabile di gente che voleva venire spaventata, tutta gente che da quella volta non riesce più a fare un bagno in mare senza a un certo punto sentire improvvisamente quella musichina e poi correre subito fuori dall’acqua». Anche la psicologa delle elementari si accorse che qualcosa non dava bene vedendo che questo bimbo disegna solo squali che divoravano belle bagnanti in bichini… Dongetti perderà crescendo, l’ossessione per gli squali, ma gli è rimasta quella per le bagnanti in bichini.



Prossimo appuntamento con la musica di Wunderkammer,quando il viaggio musicale si concluderà arrivando virtualmente nel Porto di Trieste.Info e programma: