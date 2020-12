Storia del videogioco in Italia

Martedì 15 dicembre alle ore 17.00 sulla pagina Facebook della Mediateca de La Cappella Underground nuovo appuntamento con “ABCinema con Blow Out” – la serie di incontri per scoprire, conoscere, ricordare mode e tendenze della settima arte – dedicato al Videogioco in Italia. Ospiti della puntata saranno Marco Benoît Carbone e Riccardo Fassone, curatori del volume “Il videogioco in Italia – Storie, rappresentazioni, contesti” recentemente uscito per Mimesis Edizioni e realizzato con il contributo del Trieste Science+Fiction Festival.



Quali sono i videogiochi made in Italy? E che immagine restituiscono dell’Italia? Sarà una chiacchierata a 360 gradi nell’universo videoludico italiano che proverà ad indagare la narrazione, la storia e i contesti in cui il videogioco si è mosso dalle origini fino ai giorni nostri. Partendo dal flipper fino ad arrivare alla critica, agli studi e al crescente riconoscimento istituzionale del medium come veicolo per la promozione del patrimonio storico-culturale.



Di questo e di molto altro nel prossimo episodio di ABCinema con Blow Out: “Il videogioco in Italia”.Per informazioni, scrivere a mediateca@lacappellaunderground.org o visitare la pagina Facebook mediatecalacappellaunderground.In ottemperanza al DMPC del 3 dicembre 2020 il servizio di prestito avviene esclusivamente su prenotazione mentre la restituzione dei film avviene in orario di apertura senza limitazioni. I servizi di consultazione dei film da postazione video e dei videogiochi sono attivi su prenotazione, sono SOSPESI i servizi di consultazione di riviste e fumetti, sala studio e scelta dei film e dei fumetti a scaffale aperto.Sarà possibile accedere in mediateca solo se si indossa la mascherina che copre naso e bocca. E' obbligatorio igienizzarsi le mani con il gel che si trova all'ingresso e l'accesso in mediateca è consentito ad un massimo di 9 persone alla volta che devono SEMPRE osservare il distanziamento sociale di almeno 1 metro.