Storia delle Terre dei Colloredo, dal Friuli all’Europa

Domenica 27 settembre la Comunità Locale Wigwam “Terre dei Colloredo”, promossa dall’Associazione Discendenti di Eleonora di Colloredo Mels, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, grazie all’accordo della Rete Wigwam con il Consiglio d’Europa, presenta la “Storia delle Terre dei Colloredo” con il tema “Dal Friuli all’Europa”.

L’incontro si articolerà in una parte descrittiva presso la sede del Castello di Susans, già Villa Colloredo Mels, e una visita guidata all’Hospitale di San Tomaso di Maiano, con la possibilità anche di raggiungerlo a piedi, con una camminata di circa un’ora e mezza, partendo dal Castello di Susans alle ore 13:00.

La conferenza si terrà alle 10, alle 13 e alle 16.

Cinquanta i posti disponibili ad ogni tornata, cui seguirà la visita all’Hospitale di San Tomaso di Maiano da raggiungere con i propri mezzi.

Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona, da pagare in loco, quale quota di adesione alla rete Wigwam, comunità locale Terre dei Colloredo.

Terre dei Colloredo è la Comunità Locale di Offerta che si pone l’obiettivo di promuovere tutti i luoghi che sono stati oggetto della presenza del casato di Colloredo Mels che, partendo dal cuore del Friuli, è stato presente e si è diramato in Europa, e questo è l’oggetto che la nostra Comunità Locale di Offerta propone quale tema di quest’anno per le Giornate Europee del Patrimonio.

Info e prenotazioni:

☎️ +39 0432 948090

📧 associazione@eleonoradicolloredomels.eu

📧 info@castellodisusans.com