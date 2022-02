La Commissione Pari Opportunità di Pasian di Prato organizza due incontri per ricordare le figure delle donne in due delle più grandi tragedie del secolo scorso.



Martedì 15 febbraio, alle ore 18.00, in Sala Consiliare il primo appuntamento sarà con Angelo Floramo che terrà un incontro conferenza dal titolo 'Madri, Sorelle e Figlie oltre i Reticolati: storie di donne resistenti nei campi di concentramento nazifascisti'.



L’ingresso è libero ma con Green pass rafforzato obbligatorio e mascherina Ffp2.

L’appuntamento successivo sarà con Alberto Vidon che martedì 22 febbraio terrà una conferenza dal titolo 'Voci e storie di donne per il giorno del ricordo'.