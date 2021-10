Storie di emigrazione friulana al Circolo Nuovi Orizzonti

Sabato 16 ottobre, alle 18, al Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi, a Udine, Massimo De Liva presenterà il suo ultimo saggio ‘Friulout, storie di emigrazione friulana'.



Il libro si focalizza sui 'nuovi' emigrati del Friuli Venezia Giulia, attraverso l'analisi dell’emigrazione dal Friuli, un fenomeno che ha connotato da sempre la nostra regione e che oggi coinvolge particolarmente i “giovani talenti”.

Il tema sarà approfondito da un punto di vista storico e sociologico (dal 1946 al 2021) e nel contempo ponendo i riflettori sul tema dell'attrattività del Friuli per i talenti.



L'autore dialogherà con il condirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, cercando anche di stimolare possibili soluzioni per il rientro dei giovani talenti, sia sul lato della formazione che della struttura del mercato del lavoro. Valbona Gjini e Michele Angeli racconteranno la propria esperienza.



Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com o un messaggio WhatsApp al 342-1603107, indicando sempre il numero e il nome dei partecipanti.



L'incontro sarà gestito nel rispetto delle normative anti-Covid, per l'ingresso è richiesto il green pass o tampone valido.