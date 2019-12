Giovedì 19 dicembre 2019, alle 18, presso la Sala Cappella, ex Ospedale Militare, in Via Fabio Severo 40, a Trieste, avrà luogo la conferenza di Andrea Gariboldi e Giovanni Parmeggiani dell’Università di Trieste dal titolo: Strategie di comunicazione nel mondo antico: il linguaggio come espressione del potere e critica del sapere.

La conferenza è organizzata dal Collegio universitario Luciano Fonda di Trieste. Le fonti storiche iraniche hanno il pregio di essere vicine, nello spazio e nel tempo, all’oggetto dell’indagine. In mancanza di una vera e propria storiografia paragonabile a quella greca, le iscrizioni regali sono di particolare importanza per ricostruire le fasi dell’antica civiltà persiana e le relative strategie di comunicazione dei sovrani.

Il caso più emblematico è rappresentato dall’iscrizione trilingue (antico-persiano, elamico e babilonese) di Bisutun, in cui Dario I (522-486 a.C.), accanto ad un rilievo trionfale pseudostorico, espone la sua versione degli avvenimenti che lo portarono a salire al trono di Persia e a sconfiggere i “Re bugiardi”.

Verità e menzogna si intrecciano in un avvincente racconto regale: tutto questo, rielaborato dai Greci, passerà definitivamente alla storia, lasciando però ancora aperti molti dubbi e questioni irrisolte.