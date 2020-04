Strategie e suggerimenti di benessere con Guido Tonizzo

Un piccolo compendio di strategie e suggerimenti. E' quanto contenuto nel libro, scaricabile gratuitamente, scritto dal trainer e mental coach friulano Guido Tonizzo. Tonizzo ha scritto un mini-libro che contiene un insieme di metodi, tecniche e consigli per affrontare al meglio questa fase delicata. Questo è un momento non facile e può esser utile trovare qualche spunto per stare bene in queste settimane.

Il libro ospita inoltre una parte a cura della dottoressa Nicoletta Pelizzo, che fornisce consigli sul proprio benessere. A questa iniziativa si aggiunge poi l’importante editore Tecniche Nuove, che ha pubblicato il libroche si intitola “2020: un aiuto per vivere al meglio”. L’autore e promotore dell’iniziativa Guido Tonizzo ci tiene molto al fatto che questo testo possa essere disponibile gratuitamente, in modo che più persone possibile ne traggano fin da subito beneficio. Sia Tonizzo, sia l’editore, sia la dottoressa Pelizzo hanno realizzato questa iniziativa in modo gratuito: il libro è liberamente scaricabile senza alcun costo a questo link: https://hs.accademiatn.it/2020-aiuto-vivere-meglio.

Guido Tonizzo: Mental Coach, Trainer, Analista scientifico del comportamento non verbale, specializzato nel valorizzare le potenzialità delle persone ed aiutarle a capire e raggiungere i propri obiettivi ed a vivere una vita di qualità. Co-autore de “Il libro del cambiamento” (Tecniche Nuove), autore di “Vita, Conoscenza e Mistero”(Caosfera), si occupa sia di coaching individuali che di consulenze private e aziendali, è un esperto in comunicazione, tiene corsi, seminari e conferenze/eventi culturali e divulgativi. www.coachingconsulenze.it www.guidotonizzo.it