Studenti di Pagnacco in videochiamata con Boris Pahor

“Siate meno egoisti, amate chi vi sta accanto e difendete l’ambiente”. Sono le esortazioni date dallo scrittore Boris Pahor, intervistato in videoconferenza da sei studenti della Secondaria di Pagnacco e dalla loro insegnante di lingua tedesca Patrizia Baraldi, con l’aiuto del collaboratore della dirigente, nonché animatore digitale, Marco Bertoldi.

L’iniziativa è partita dalla docente, che ha pensato all’opportunità di arricchire la didattica a distanza con un intervento di qualità. Lo scrittore triestino è stato scelto per l’indiscutibile altezza della sua produzione letteraria che gli è valsa tutti i premi di cui è stato insignito.

Tuttavia, Baraldi ha desiderato avvicinare Pahor ai suoi alunni adolescenti soprattutto come simbolo della memoria, della forza di non soccombere al male inaudito e della solidarietà difronte all’abisso in cui è stata gettata la fiducia nella dignità umana.



gli hanno rivolto in diretta alcune domande. Lo scrittore ha risposto subito al telefono, segretario di se stesso, e li ha intrattenuti ininterrottamente per più di un’ora.Innanzitutto i ragazzi e la loro docente lo hanno invitato a parlare della sua esperienza con la, la grande pandemia dei primi anni dello scorso secolo che Pahor ha vissuto personalmente con la perdita della sorellina di soli quattro anni. Gli hanno chiesto cosa ritiene si possa aver imparato dall’attuale pandemia e dal lockdown. Pahor ha citato subito la percezione della superbia dell’uomo, che ha pensato per secoli di poter distruggere la natura a suo piacimento e che ora avverte la sua grande precarietà. Ha suggerito agli alunni di leggere, quando saranno più grandi,Poi i ragazzi gli hanno raccontato che a scuola studiano due lingue straniere, ma che a casa molti di loro usano il friulano, che per anni è stato accantonato con il timore che ostacolasse l’apprendimento dell’italiano. Gli hanno chiesto cosa possa significare per una comunità il divieto di usare la propria lingua madre, pensando alla sofferenza della comunità slovena per l’italianizzazione forzata, l’assimilazione coatta, la soppressione delle scuole con l’avvento del fascismo e la distruzione della Casa di Cultura Slovena a Trieste nel 1920. Lo scrittore ha sottolineato il valore della lingua madre, e li ha sollecitati a salvaguardare con forza il friulano nelle scuole, non come dialetto di minoranza, ma come lingua, espressione dell’identità più autentica di un popolo.A Pahor, simbolo della, di cui tutta la sua vita è un inno, i ragazzi hanno chiesto cosa significa “resistere” oggi. L’autore li ha invitati ad essere meno egoisti, più attenti ai bisogni delle classi più deboli, di coloro che soffrono, ad essere più buoni con chi ci sta vicino, a lottare per la difesa dell’ambiente.L’intervista è terminata solo perché il tempo è tiranno, ma non certamente perché l’intervistato accusasse stanchezza o avesse perso la sua incredibile vitalità e la voglia di raccontarsi!I ragazzi enon riuscivano a capacitarsi di tanta forza e determinazione! Con una voce fioca, a volte di difficile percezione, sempre impaurito dal pericolo che il tempo possa scolorire l’enormità di un male, lo scrittore triestino ha continuato imperterrito ad invitare gli alunni a leggere i suoi articoli, in cui rimprovera ancora agli italiani di non aver saputo guardare con sufficiente severità alle tragedie che il totalitarismo fascista ha provocato nel nostro Paese e a Trieste in particolare.I ragazzi e Frau Baraldi si sono congedati da questo “gigante” con grande emozione, gratitudine e un forte abbraccio virtuale. Un abbraccio lungo quasi 107 anni!“Buona vita, professor Pahor!”.