Su e giù per le storie incontra Domenico Barillà

"Su e giù per le storie": questo è il nome dell’attività che da diversi mesi sta coinvolgendo il quartiere “Campagnuzza” di Gorizia e che accompagna i libri e le storie oltre le biblioteche e le scuole, per raggiungere i palazzi e le case, le scale e gli androni dei cortili, il più possibile vicino ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di quella comunità.

A portare a spasso libri e lettura sono CSB - Centro per la Salute del Bambino e Damatrà Onlus nell’ambito di LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura del Friuli Venezia Giulia. “Su giù per le Storie” è un’attività che fa parte di Nessuno Escluso, quel grande contenitore che, all’interno di LeggiAMO 0-18, mette al centro il potere inclusivo dei libri e della lettura.



In questo speciale contesto si inserisce l’incontro con il professor Domenico Barillà, atteso a Gorizia giovedì 24 febbraio alle 17.30 al Centro Lenassi (ingresso gratuito, con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2). Si tratta di un incontro formativo dedicato a tutta la comunità educante che prende parte all’attività di “Su e giù per le storie”: genitori, educatori, insegnanti sono invitati a un incontro “con il sorriso” da vivere e condividere per arricchire il bagaglio di motivazioni, visioni e desideri di una comunità che cresce. Un modo per ritrovarsi e fare il punto sul percorso dedicato alla comunità del quartiere goriziano, sotto l’auspicio degli autorevoli consigli dell’ospite.



Link per la prenotazione all’evento:, che accompagna con una produzione editoriale dalla quale è scaturita una quindicina di fortunati volumi, diversi dei quali tradotti all’estero. Da sempre coltiva un forte interesse per la responsabilità sociale della psicologia, che in questi ultimi anni si è tradotto in una costante presenza sul territorio, anche attraverso un migliaio tra conferenze e seminari svolti in Italia e in altri paesi. Oltre a collaborare con alcune testate nazionali, dirige due collane da egli stesso ideate ed è supervisore scientifico di progetti pensati per la prevenzione del disagio.Al centro dell’incontro è la promozione della responsabilità sociale della psicologia nella partecipazione ai processi che migliorano la qualità della vita dei cittadini, per favorire lo sviluppo del sentimento sociale, ingrediente decisivo per lo sviluppo equilibrato dell'individuo e dei gruppi umani.Le attività di “Su e già per le storie” sono organizzate da Centro per la Salute del Bambino e Damatrà Onlus, in collaborazione con il Comune di Gorizia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Nati per Leggere FVG, il progetto Mammalingua e Un Villaggio per Crescere di Trieste.: saranno sei gli incontri, fino al 14 aprile, che animeranno nuovamente palazzi e giardini del quartiere “Campagnuzza” a Gorizia, in stretta collaborazione con il Settore Welfare Servizio delle Attività Educative e Scolastiche del Comune, grazie alla volontà e all’impegno del Comune e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.Le attività di “Su e giù per le storie” fanno parte di Leggiamo 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.