Successo a Tolmezzo per 'Storie di libri'

“Ci sono più tesori in un libro che in tutti i covi dei pirati dell’Isola del Tesoro… e meglio di ogni altra cosa, puoi goderti queste ricchezze ogni giorno della tua vita”, le parole di Walt Disney mettono in luce la magia di “Storie di libri”, il progetto formativo giunto alla quinta edizione che ha visto coprotagonisti quest’anno gli studenti delle classi terze del Liceo delle Scienze Umane ISIS Paschini-Linussio di Tolmezzo e bambini dai 4 ai 7 anni.

Conoscere la letteratura per l’infanzia, gli aspetti pedagogici per promuovere l’amore per i libri fin dalla più tenera età e realizzare delle piccole esperienze di lettura animata sono solo alcuni degli aspetti del progetto che ha coinvolto gli studenti in un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Venticinque ore che, come richiesto dai docenti, sono state strutturate da esperti dell’area educativa e pedagogica abbinando teoria e molta pratica sia nella parte formativa, che a contatto con i bambini, per sviluppare abilità tecnico-professionali e socio-relazionali.

Il progetto ha fornito agli studenti non solo le conoscenze e le competenze applicabili in future attività lavorative con i bambini ma, al contempo, ha incentivato la creatività, la comunicazione efficace e la collaborazione tra compagni. In piccoli gruppi, gli studenti sono stati chiamati a mettersi in gioco in prima persona predisponendo le letture e il laboratorio da proporre ai bambini.

“Storie di Libri” è stato promosso dal Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Carnia – Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e progettato e realizzato dall’educatrice della Cooperativa Sociale Itaca Sara Burba, nutrito dalla preziosa collaborazione del personale della Biblioteca Civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo.

Gli spazi della Biblioteca di Tolmezzo hanno ospitato i sei incontri di lettura, un’opportunità talmente apprezzata da bambini e genitori da registrare il tutto esaurito e la conseguente implementazione degli appuntamenti per accogliere tutti gli interessati. La sensibilità degli studenti e la ridotta differenza d’età tra i protagonisti hanno creato una particolare alchimia tra studenti e bambini, contribuendo ad avvicinare in modo giocoso e spensierato i più piccoli ai libri, una porta verso nuovi mondi da condividere con gli amici, in famiglia e a scuola.

Il progetto, capace di unire ed educare più generazioni attraverso la lettura, è stato arricchito dai preziosi suggerimenti di Chiara Carminati, pluripremiata autrice di letteratura dell’infanzia; attraverso degli esercizi, gli studenti sono stati guidati alla scoperta dell'importanza del tono della voce, delle pause e della gestualità per dare vita ad un’esperienza di lettura coinvolgente. Inoltre, gli studenti hanno avuto modo di visionare le tavole degli illustratori degli albi esposti alla Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia “Le Immagini della Fantasia 38” realizzata a Palazzo Frisacco.