Successo di visitatori per Mosaico&Mosaici

Sono già migliaia le persone che hanno visitato la mostra Mosaico&Mosaici e i commenti positivi, dal libro dei visitatori ai social, testimoniano che questa ventottesima edizione non ha nulla da invidiare alle precedenti.

Mosaico&Mosaici è l’appuntamento estivo che la Scuola Mosaicisti del Friuli organizza per raccontare i progetti, le opere, le collaborazioni e le ricerche realizzate durante l’anno formativo appena concluso. Si tratta di una esposizione che presenta il meglio dell’attività svolta: una vetrina allestita dentro i laboratori della Scuola per conoscere il mosaico, i suoi diversi stili attraverso i secoli, le sue tecniche esecutive, le sue infinite possibilità espressive. Un evento dunque atteso e apprezzato che è ulteriore occasione per festeggiare i cento anni raggiunti dalla Scuola: il 2022 infatti rappresenta per l’Istituzione spilimberghese il traguardo di un secolo di vita, ma anche di impegno per preparare professionisti dell’arte del mosaico. Per questa Scuola sono passati tanti e tanti giovani, prima ragazzi poi anche ragazze, desiderosi di apprendere un mestiere, quello del terrazziere-mosaicista.

Un mestiere d’arte, lo definiamo oggi, legato al sapere artigianale e alla tradizione, ma non per questo ripetitivo e banale, anzi, espressione di bellezza, attenzione e qualità proprio perché supportato da conoscenze e competenze specifiche, da passione e creatività. Nei tre anni nei quali si articola il percorso per diventare Maestri Mosaicisti, gli allievi della Scuola sviluppano le loro capacità con studio e tanto esercizio: i risultati di questo lavoro paziente e graduale vanno appunto a comporre la mostra.

Da gustare allora le piccole differenze interpretative del pavone tra tralci di uva, copie di mosaico tardo antico della Siria, o i grandi pannelli con motivi decorativi eseguiti con tessere regolari secondo la tecnica romana. C’è da stupirsi poi davanti alle opere tridimensionali degli allievi del secondo corso, caratterizzate dai brillanti smalti e dall’oro: le uova e la stele modulabile con le Virtù della cupola della Basilica di San Marco. A queste si aggiungono la galleria degli animali e quella dei ritratti che introducono nuovi materiali per ottenere una descrizione efficace. Si passa poi al terzo corso con le vedute impressioniste del giardino di Claude Monet e gli scorci urbani tratti dai dipinti dell’americano Jeremy Mann, tutti tradotti a mosaico.

Agli allievi dell’ultimo corso è richiesto però anche uno sforzo interpretativo e progettuale: hanno origine così opere personali che approfondiscono le possibilità della tecnica contemporanea. Questi sono solo alcuni esempi di ciò che la mostra propone e che rimarrà aperta tutti i giorni di agosto, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20, visitabile anche in occasione della 31esima Rievocazione Storica della Macia, manifestazione che coinvolge la cittadina di Spilimbergo nel weekend di Ferragosto.

Fino al 28 agosto, visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.

Per info: tel. +39 0427 2077; e-mail: info@scuolamosaicistifriuli.it