Successo per 'Aspettando il Festival' di Leali delle Notizie

Aspettando il Festival, la serie di appuntamenti promossa dall'associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari e che precede l'ottava edizione del Festival del Giornalismo, che si svolgerà dal 14 al 18 giugno, si è chiusa con un grande successo.

Oltre 600 persone, infatti, hanno fatto da corollario agli 8 appuntamenti che, dal 3 giugno, si sono sviluppati, via via, a San Pier d’Isonzo, Aquileia, Staranzano, Fogliano Redipuglia, San Canzian d’Isonzo, Sagrado e Gorizia.

“Siamo estremamente soddisfatti dell'andamento di questa anteprima – ha detto il presidente, Luca Perrino – soddisfatti della qualità dei relatori che hanno sviluppato temi molto interessanti e soddisfatti di come il pubblico abbia riposto in queste serate che precedono l'ottava edizione del nostro festival”.

Nel corso di queste giornate, si è parlato di temi di attualità e legati alla memoria ma che, comunque, hanno attinenza con l'oggi. Importante, per Leali delle Notizie, è fare rete con i Comuni, con le associazioni e con quelle realtà che, assieme, possono fare del Festival del Giornalismo una manifestazione sempre più interessante e coinvolgente, fatta tra le persone e le persone. L’organizzazione degli appuntamenti di “Aspettando il Festival…” è stata resa possibile grazie all’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari e ai Comuni ospitanti dell’Isontino e della Bassa Friulana, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, alla Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste e a tutte le persone e le realtà che continuano a supportare le attività culturali di Leali delle Notizie.

Tra i tanti appuntamenti proposti anche uno tutto dedicato agli studenti. Quello che ha coinvolto i ragazzi dell’istituto comprensivo Don Milani, in collaborazione con BILL, Biblioteca della Legalità. I ragazzi hanno seguito la presentazione del libro La terra di sotto di Luca Quagliato, fotografo e videomaker freelance, e del giornalista Luca Rinaldi e che hanno dialogato con Chiara Pinton della segreteria nazionale di BILL. Ultimo appuntamento, ieri sera a Gorizia, sul tema “1992: l’anno in cui tutto cambiò – Balcani in fiamme”.