Successo per 'Autunno da sfogliare e da ascoltare'

"Il pubblico ha risposto in maniera ineccepibile a tutte le serate presentate nel corso della rassegna Autunno da sfogliare e da ascoltare, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Ronchi dei legionari. Il cartellone si è concluso con la serata finale dedicata ai giovani con il coro degli Overtwelve diretto dalla maestra Francesca Moretti", commenta l'assessore Mauro Benvenuto. "Ancora una volta la cultura a Ronchi ha fatto la sua parte".

"Molte le presenze agli eventi che hanno vestito il mese di novembre con una chiave di lettura musicale, teatrale e letteraria rivolta a temi importanti e interessanti, attraverso giovani talenti come la pianista Paola Possamai, l’autrice Francesca Sartori, ma anche grande Jazz, teatro con l’associazione internazionale Operetta fvg, la giornata contro la violenza alle donne di Aida Taliente e la serata emozionante di Luigi Mariani nell'edizione di Musica senza un senso”.

"Una rassegna che rappresenta nel nostro territorio un importante volano di sviluppo per la nostra società. Un bilancio che ha visto questo 2021, seppur cambiato per le restrizioni previste, in forte accrescimento dovuto a una continua successione di proposte culturali di vario genere e per tutte le età. Abbiamo consolidato tutte le rassegne, implementandole di nuove proposte cercando di promuovere la crescita culturale in diverse piazze della nostra città".

"Non è mancato lo sforzo per valorizzare il nostro servizio bibliotecario con continui eventi per bambini e adulti, con l’apertura nella giornata di sabato mattina molto apprezzata dai nostri utenti. Dati alla mano, nel mese di novembre i prestiti sono stati 2.275 mentre gli utenti totali dall’inizio dell’anno si attestano a quota 8.149", continua Benvenuto.

"Altro dato dei primi tre giorni di dicembre la biblioteca Sandro Pertini ha totalizzato 376 prestiti, risultato che nessun'altra biblioteca all’interno del sistema bibliotecario è riuscita a raggiungere. Tutto merito del grandissimo lavoro coadivato dalla responsabile del servizio cultura e bibliotecario Daniela Vittori e dall’instancabile e intenso impegno del personale dell’assessorato alla cultura e biblioteca. I miei complimenti e ringraziamenti vanno a tutti i dipendenti comunali coinvolti e alla disponibilità di tutti gli ospiti", conclude Benvenuto.