Successo per il Viaggio nella Memoria da Redipuglia a Caporetto

260 persone hanno percorso i binari della storia con il Viaggio nella Memoria Redipuglia- Caporetto organizzato dalla Pro Loco Fogliano Redipuglia. Giunto alla sua 19esima edizione, il treno rimane un punto importante nel turismo storico della Grande Guerra a livello regionale.

A portarlo avanti il sodalizio foglianino che domenica 20 ottobre ha riproposto il convoglio storico anche per l’edizione 2019. Con gli autopullman partendo dalla Regia Stazione di Redipuglia i visitatori hanno raggiunto Gorizia e la stazione della Transalpina.

A piedi, poi, si attraversa, quasi senza accorgersene, quel confine di stato che non c’è più. Tra due ali di soldati schierati i passeggeri sono entrati direttamente nella storia, immedesimandosi in quella che era la realtà quotidiana dei soldati al fronte. La Stazione della Transalpina, nella Repubblica di Slovenia, è oggi un monumento essa stessa di quella Ferrovia che seguendo un percorso ottimale congiungeva Trieste a Vienna.

Al traino di una locomotiva a vapore sulla storica tratta ‘Redipuglia - Most na Soči (Santa Lucia)’, i passeggeri si sono mossi non solo su binari d’acciaio, ma anche sui binari della storia. Nelle varie carrozze del convoglio giungeva infatti, la voce di uno speaker, l’esperto Grande Guerra Roberto Todero, che narrava i principali avvenimenti accaduti nella valle dell’Isonzo mentre la locomotiva lentamente costeggiava il fiume.

Suggestivo il percorso che tra gli scorci azzurro verdi dell’Isonzo e i toni autunnali delle montagne ha portato il viaggiatore a vivere un tuffo nel passato accompagnato dallo sbuffare del treno a vapore.

Giunti a Most na Soči, i passeggeri sono saliti sui pullman per continuare l’itinerario a Caporetto dove hanno visitato il museo e l’Ossario che custodisce le salme di 7014 soldati italiani.

Il momento più atteso da adulti e bambini è stato partecipare alla rievocazione storica allestita solo per l’evento sul Monte Kolovrat: più di 50 rievocatori hanno animato la scena, quest’anno ancor più suggestiva ed emozionante visto il contesto storico ed il clima tipicamente autunnale a ricordare proprio tutte le difficoltà del vivere in trincea.

La chiusura della giornata con il concerto a Caporetto e poi nuovamente in treno, stanchi come i soldati del tempo, ma legati a ricordi indelebili: immagini, suggestioni, colori, suoni che lasceranno nel viaggiatore la consapevolezza di aver fatto parte di un’esperienza unica.

“C’è grande soddisfazione – commenta il Presidente, Carlo Forte – per la realizzazione di questo importante evento che vede il coinvolgimento di numerosi volontari che devo ringraziare per la loro continua collaborazione. L’iniziativa si rivolge, ormai, ad un pubblico non solo regionale. Quest’anno diversi i partecipanti provenienti dal Veneto e addirittura qualche partecipante dalla Sicilia e dall’Austria. Merito di una promozione fissa da anni che consente di avere un maggior richiamo e grazie al supporto della PromoturismoFVG. Spero che per il futuro questo evento possa rientrare nell’offerta dei treni storici regionali che da 2 anni vengono realizzati con grande successo.”

Sono già aperte le prenotazioni per l’anno prossimo, domenica 18 ottobre 2020. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare l’Ufficio IAT Redipuglia allo 0481 489139 o via mail all’indirizzo info@prolocofoglianoredipuglia.it.