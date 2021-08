Sulla cresta dell'onda, incontri estivi a Lignano con l'Università di Trieste

Proseguono gli incontri estivi a Lignano con l'Università di Trieste.

Il fascino della ricerca si fonde con la valorizzazione degli strumenti della conoscenza.

Il racconto di docenti e dottorandi di ricerca dell’Università degli Studi di Trieste nel corso di incontri aperti al pubblico sulla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro,

che si apre ai cittadini ogni martedì dal 20 luglio al 7 settembre 2021.



Coloro che sono interessati a partecipare agli incontri sono invitati a presentarsi all'ingresso della Terrazza a Mare con almeno 30 minuti di anticipo in modo da consentire la registrazione che deve seguire i protocolli di sicurezza COVID-19.



Le onde che si muovono incessantemente e che si infrangono sulla sabbia dorata non sono solo quelle del meraviglioso mare Adriatico sul quale si affacciano le città di Lignano e Trieste. Sono le onde dei muscoli, dei sensi, del cuore, della Terra e dell’Universo intero. Sono il mezzo che ci consente di conoscere la natura e la vita.



, alle 21:00, si parlerà di 'Onde di flusso, vita ed emozioni: parliamo di cuore' con il prof.del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell'Università di Trieste, e de 'La prima volta che vidi un atomo' con il prof.del Dipartimento di Fisica.Il cuore nel contesto delle “onde” evoca le “onde di flusso” sistolico e diastolico che incessantemente ci ossigenano, la “frammentazione delle onde” che si infrangono nelle placche di aterosclerosi che fumo, ipertensione, diabete, colesterolo ed inattività fisica possono favorire nelle nostre arterie, le “onde elettriche” nel turbinio delle nostre emozioni e della nostra vita, le “onde di un elettrocardiogramma”, le “onde elettromagnetiche” di una risonanza magnetica che come una lente d’ingrandimento riesce a studiare finemente i nostri tessuti, senza radiazioni o danno biologico. Ondulatorio per il nostro cuore è tutto, perché il cuore pulsa ritmicamente ed incessantemente. Un moto armonico e caotico da tutelare e proteggere attraverso una sana prevenzione.E’ una delle ambizioni ultime dell’essere umano: vedere oltre i limiti dai nostri sensi. Se osservare lo splendore del sole che tramonta all’orizzonte ci fa commuovere, guardare ciò che è immensamente più piccolo suscita allo stesso modo sensazioni indescrivibili. Ricordo, come fosse oggi, la prima volta che vidi un atomo: fu un’esplosione di gioia!Nonostante sia passato un po’ del tempo non sono mai stanco di tuffarmi nella materia anche se ogni volta è una nuova sfida. Infatti quando arriviamo a dimensioni che sono ben 10.000 volte più piccole del diametro di un capello non rimane alternativa: lanciare onde di luce e di materia contro ciò che è apparentemente invisibile e ….. come d’incanto …. atomi e molecole appaiono in tutto il maestoso splendore delle geometrie che vanno formando.