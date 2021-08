Sulle tracce di Gasperina di Marina Gioannelli con Walter Tomada

Venerdì 20 agosto, alle ore 18:30 presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro: "Sulle tracce di Gasperina" di Marina Giovannelli.

Ad introdurre l'autrice sarà Walter Tomada.



La realtà oggettiva si limita a mostrare evidenze e in nessun luogo, nemmeno nelle cronache più dettagliate, è dato leggere i segreti del cuore, i dubbi della mente, i sogni che accompagnano chi abbia sensibilità e intelletto; tuttavia ogni vita è riconoscibile come unica, diversa da ogni altra, con un suo particolare mistero e un suo "colore". Ogni biografia, in definitiva, ambisce a cogliere questo tratto rivelatore del chi è stata una persona.