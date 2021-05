Sulle Tracce di Giovanni da Udine

Giovanni da Udine subtilem et providum architectum, Opere architettoniche di Giovanni da Udine nella sua città natale. Parte venerdì 7 maggio 2021, alle 16.00, in piazza Garibaldi il primo 'tour' dedicato a Giovanni da Udine, dalla Casa natale al Castello di Udine e campanile della Chiesa di Santa Maria, passando per la Torre dell’Orologio di piazza Libertà e la Fontana di piazza San Giacomo.



Il primo dei 12 incontri in programma nella città di Udine: una città da scoprire … per l’estate 2021, vuole rendere omaggio al geniale artista Giovanni Ricamatore, meglio noto come Giovanni da Udine (Udine, 1487 – Roma, 1561), pittore, decoratore e architetto, allievo di Raffaello, percorrendo i luoghi che lo han visto operare nella città che gli ha dato i natali. Giovanni da Udine è protagonista della mostra di prossima apertura “Zuan da Udene Furlano. Giovanni da Udine, tra Raffaello e Michelangelo (1487-1561)” a cura del Comune di Udine.



La prenotazione è obbligatoria.

