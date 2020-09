Sulle vie della Seta con GEOgrafie

A una rotta immaginifica ed emozionante, un cammino di terra e di mare che ha plasmato la storia dei popoli euro-asiatici – la Via della Seta, con tappa finale sulle sponde del Mediterraneo - è dedicata la giornata inaugurale di GEOgrafie Festival, seconda edizione del cartellone di incontri, dialoghi, eventi scenici e anteprime editoriali in programma a Monfalcone da mercoledì 23 a domenica 27 settembre. Un Festival - promosso dal Comune di Monfalcone in sinergia con la Fondazione Pordenonelegge e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - nel quale, finalmente, la storia e la letteratura si incrociano con l’indagine, la scoperta o l’approfondimento del territorio e del pianeta: per esplorare il mondo con sguardo globale e indagare le geografie prossime con cura locale.



Sarà lo storico e saggista Franco Cardini a inaugurare quest’anno il viaggio avventuroso dell’homo geographicus: mercoledì 23 settembre, alle 17.30 in piazza della Repubblica. All’evento inaugurale di GEOgrafie 2020 interverrà il sindaco di Monfalcone, Annamaria Cisint, insieme ai rappresentanti delle istituzioni che promuovono e sostengono il festival.



Intervistato da– curatore del festival insieme ae con il Comitato scientifico del Comune di Monfalcone – Cardini aprirà uno squarcio sul passato e futuro nei rapporti tra Oriente e Occidente, rievocando la storia di un viaggio millenario che ha dato realtà e fascino a Alessandria, Chang’an, Samarcanda, Bukhara, Baghdad, Istanbul. Oggi quel percorso sta cominciando a unire Paesi che aspirano a svolgere un ruolo dominante sulla scena mondiale. Difficile fare previsioni su come tutto questo trasformerà Oriente e Occidente. Romantica e recente, l’espressione “Via della Seta” restituisce il senso di un mondo vasto, attraversato fin dai tempi antichi da guerre e conflitti ma animato anche dal fervore di scambi commerciali, culturali e politici. Fra montagne e altipiani, per questo cammino, sono transitati spezie, animali, ceramiche, cobalto, carta, e naturalmente la seta.La seconda tappa di questo viaggio è in programma in serata, alle 21.00 al Teatro Comunale (con accesso dalle 20.30): sarà lo storico e scrittore, in dialogo con il giornalista Roberto Covaz, a guidarci nel”, ripercorrendo a piedi antiche vie di commercio e di guerra, luoghi di pellegrinaggio e paesaggi incantati, visitando un Mediterraneo che è stato crocevia di incontro e scontro fra Oriente e Occidente. Scopriamo così che l’Europa si è definita per millenni in rapporto alle sue relazioni con il mondo mediterraneo, nonostante l’avventura atlantica, e che ancora oggi è l’ambito più vivo del confronto mondiale tra culture. E facciamo esperienza delle nostre radici, che sono antiche, profonde e soprattutto si diramano con impressionante ampiezza.Sempre domani sono in programma due focus legati alle “geografie prossime” dell’estremo nord-est d’Italia: alle 19 (Piazzetta Unità d’Italia, in caso di maltempo in Biblioteca Comunale, sala conferenze con accesso dalle 18.30) Aviani & Aviani editori presenta: “” di Stefano Felcher e Paolo Strazzolini. Nel libro si racconta la realizzazione dell’acquedotto dell’Istria, tuttora in esercizio, per iniziativa di Cesare Primo Mori, il “”, nel 1929 destinato a dirigere la bonifica della Bassa Friulana. Ancora alle 19 nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale l’Associazione Lacus Timavi presenta: “”: il volume racconta, nella forma di una guida tipica, le trasformazioni avvenute nel paesaggio naturale e umano del territorio tra Timavo e Isonzo.GEOgrafie Festival. Scrivere la terra, leggere la terra, attraverso cinque giornate di libri, di voci e di letture, sarà scandito da grandi protagonisti: fra gli altri