Oggi, nel cuore di Udine (Palazzo Morpurgo, Casa Cavazzini, Museo Etnografico, Galleria Tina Modotti – ex Mercato del Pesce), si tiene la seconda edizione della Summer School di LeggiAMO 0-18: una giornata di formazione avanzata dedicata a docenti, bibliotecari, operatori e amministratori regionali. Un’esperienza formativa di aggiornamento, per parlare insieme di libri, promozione della lettura, di strategie di lettura inclusiva, di nuovi punti di vista sulla formazione. Ottima l’adesione a questo secondo appuntamento, che vede oltre 110 iscritti nel complesso dei percorsi formativi previsti.

La Summer School di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione alla lettura della Regione, è resa possibile grazie alla virtuosa sinergia dei Partner del progetto: CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore), CSB – Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus. L’edizione 2022 è realizzata in collaborazione con il Comune di Udine, la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”, i Civici Musei di Udine, “Librerie in Comune” e con il patrocinio di ANCI FVG.

Tre i percorsi formativi che prenderanno corpo nel corso della giornata (Linea Arancio, Linea Verde e Linea Argento) che traggono ispirazione dalle parole chiave del Manifesto di LeggiAMO 0-18: "tempo", "libri", "relazione". I relatori che li condurranno sono nomi di spicco nel panorama della formazione, dell’infanzia, della ricerca e della promozione della lettura: Amanda Saksida, ricercatrice e docente; Giorgio Tamburlini, pediatra, esperto di salute dell’infanzia; Fabio Geda scrittore ed educatore; Grazia Gotti autrice, pedagogista e formatrice; Tiziana Mascia ricercatrice e pedagogista; Elena Rocco, ricercatrice ed esperta di strategie per l’inclusione; Federico Scarioni scrittore e consulente letterario.

La Linea Arancio e la Linea Verde, sold out già nei primi giorni di iscrizione, sono rivolte a docenti, bibliotecari e operatori mentre la Linea Argento è dedicata esclusivamente agli amministratori locali.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, il programma della giornata prevede due lectio per ogni linea formativa, una al mattino e una al pomeriggio, ad eccezione della linea argento, dedicata agli amministratori locali, che prevede un unico incontro pomeridiano. Nel corso della pausa pranzo ai Giardini del Torso sono allestiti i “Caffè con...”, il “Mercato del Libro” e l'Infopoint curato dal CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese, dove è possibile accedere a tutte le informazioni sul progetto LeggiAMO 0-18.

Alle 18, tutti i partecipanti si incontrano in corte Morpurgo (in caso di pioggia Loggia del Lionello) per una “Tavola Rotonda” conclusiva, presieduta dai relatori della Summer School. Un ultimo confronto corale per tracciare le conclusioni e approfondire gli argomenti discussi durante la giornata.

1) LA LINEA VERDE - CASA CAVAZZINI. La linea Verde, ospitata a Casa Cavazzini, è ispirata alla parola chiave “Tempo”: tempo per la lettura, tempo di qualità. Al mattino (ore 11-13) è prevista la lectio di Fabio Geda dal titolo “Saper leggere il futuro”. Nel suo incontro, Geda, offre una riflessione su come la lettura sia fondamentale per costruire un futuro su basi solide. Vivere le vite degli altri attraverso le storie è un modo per cercare il nostro posto nel mondo e comprenderne la complessità. Le parole sono importanti, alimentano il pensiero e rendono acuto lo sguardo.

Nel pomeriggio (ore 15.30-17.30) il testimone passa nella mani di Amanda Saksida e Giorgio Tamburlini, che affrontano un dialogo stimolante sul tema del multilinguismo in rapporto alla lettura. In “L’apprendimento delle lingue: esiste un tempo e un modo giusto?”, i due relatori si concentreranno sul punto di vista di bambine e bambini, su cosa significhi usare una lingua nuova per loro e quali siano le interazioni tra l’uso pragmatico ed emotivo di una lingua.

2) LA LINEA ARANCIO - MUSEO ETNOGRAFICO. Nella Linea Arancio, ospitata al Museo Etnografico, la parola che farà da filo conduttore è "Libri", scrigni di idee, immagini e parole. Al mattino (ore 11-13) apre Grazia Gotti con “Perché tanti? Quali restano e resteranno?”. Al centro il tema del “recupero”, fenomeno che ha investito l’editoria italiana negli anni più recenti. Fra un gran numero di novità editoriali e un costante sviluppo di nuovi progetti e nuove sigle editoriali, tanti sono i titoli ristampati, frutto del lavoro di autori e illustratori degli anni passati. In un mondo editoriale ricco di offerte, ci si chiede: come fanno gli insegnanti, i bibliotecari, i genitori a orientarsi per le loro scelte?

Nel pomeriggio (ore 15.30-17.30) Tiziana Mascia dialoga con Elena Rocco sul fenomeno del digitale e su come quest’ultimo abbia notevolmente ampliato le forme e le possibilità di lettura, basando l’incontro su una recente ricerca internazionale che ha messo in evidenza che esiste un continuum di competenze specifiche da acquisire nelle diverse fasi di crescita del lettore. I relatori approfondendo la fase di passaggio “dall’imparare al leggere a leggere per imparare”, senza sottovalutare gli aspetti emotivi e cognitivi relativi a ogni fase dell’individuo.

3) LA LINEA ARGENTO - GALLERIA TINA MODOTTI – EX MERCATO DEL PESCE. La linea Argento, ospitata alla Galleria Tina Modotti – ex Mercato del Pesce (ore 15.30-17.30) è il percorso dedicato esclusivamente agli Amministratori locali, ispirato alla parola chiave “Relazione”. Il coinvolgimento delle Amministrazioni è un elemento importante per LeggiAMO 0-18, affinché si mettano in atto sinergie per la promozione integrata delle politiche di sostegno alla lettura da 0 a 18 anni, per il cambiamento e il miglioramento dell’intera società.

Il relatore Federico Scarioni, con “Narrare le biblioteche. Una storia di relazioni.” affronta il delicato tema delle biblioteche: partendo dalle considerazioni sullo stato attuale di questi luoghi di pubblica lettura e sulle loro comunità di riferimento, verrà analizzato il collocamento delle biblioteche all’interno della società e la loro capacità di metamorfosi. Un’occasione per riflettere sul rapporto relazionale che intercorre tra i bibliotecari e i cittadini e sulle possibilità di un percorso partecipativo per il coinvolgimento attivo della comunità alle attività stesse della biblioteca. Un’occasione anche per pensare assieme alle amministrazioni su come la biblioteca possa trasformarsi da “luogo per pochi” a “luogo per tutti”.

“UN CAFFÈ CON…” E “MERCATO DEL LIBRO” - GIARDINI DEL TORSO. Novità di questa seconda edizione sono i cinque workshop “Un caffè con…”: un’occasione di approfondimento e confronto diretto tra i Partner di LeggiAMO 0-18 e i partecipanti iscritti, che si tengono nel corso della pausa pranzo ai Giardini del Torso (in caso di maltempo sono spostati alla Scuola Media Statale “A. Manzoni”).

Nello specifico: “Un caffè con… AIB - Ass. Italiana Biblioteche, Nati per Leggere e “Mamma lingua. Storie per tutti” Nessuno Escluso”; l’incontro laboratoriale è un’occasione per rilanciare l’uso e la promozione del libro e della lettura rivolta ai più piccoli (0-6 anni) all’interno dei programmi nazionali Nati per Leggere e Mamma Lingua.

“Un caffè con…CSB - Centro per la Salute del Bambino e Ass. Culturale Pediatri e Nati per Leggere”. Il focus dell’incontro è su “La natura dei libri e i libri della natura per i più piccoli”.

“Un caffè con…Crescere Leggendo. Collega-menti: un incontro laboratoriale con i libri a partire da Diecimillanta, la pubblicazione che ripercorre il meglio dei primi 10 anni di Crescere Leggendo”. Nel corso dell’incontro si va alla ricerca dei “libri ponte”, capaci di mettere in evidenza il rapporto privato con la lettura.

“Un caffè con… Youngster. I libri che non ti aspetti”. L’appuntamento mette al centro una discussione sui libri per ragazzi e ragazze della fascia d’età compresa nel progetto Youngster (12-18 anni).

“Un caffè con…Radio Magica. Un caffè con la radio education per crescere lettori curiosi”. Il laboratorio inquadra le potenzialità della radio education come ambiente per la promozione della lettura in chiave inclusiva, offrendo come esempio empirico un progetto che ha impegnato varie classi di scuole ogni ordine e grado in interviste in diretta ad oltre trenta autori del panorama letterario italiano grazie ai progetti BOOK STOP e Penne d’Oca.

Contemporaneamente ai “Caffè” è allestito il “Mercato del Libro” una mostra delle novità e ultime pubblicazioni per l’infanzia e l’adolescenza, realizzato in collaborazione con “Librerie in Comune” di Udine. Sarà inoltre possibile accedere a tutte le informazioni sul progetto LeggiAMO 0-18 all'Infopoint curato dal CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese, Ente Coordinatore del Progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18 FVG.

Info: www.leggiamofvg.it