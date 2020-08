Suns Europe letteratura ospita l’ex sindaco di Pamplona, Joseba Asiron

Si parlerà friulano, basco, spagnolo e italiano (anche grazie alle traduzioni di Pablo Gortan) il 31 agosto, alle 20.30, in piazza a Moruzzo (in caso di maltempo: Auditorium “Riedo Puppo”) per il secondo evento letterario in calendario. Lo storico basco Joseba Asiron e l'intellettuale friulano Angelo Floramo saranno i protagonisti di "Conquista! Storiis resistentis tra Navare e Friûl", una serata in cui si metteranno a confronto i 600 anni della caduta dello stato patriarchino aquileiese e quella del regno di Navarra nel 1512. Le due vicende non offrono solo la possibilità di ragionare su eventi storici con numerose affinità ma anche sulle conseguenze che hanno comportato per le comunità coinvolte, sul modo in cui la storiografia “ufficiale” ha cercato di depotenziare la natura stessa di quelle vicende e sulla riscoperta di simboli, fatti e protagonisti di quel periodo storico per risvegliare le coscienze. Un percorso attraverso la storia e la memoria per parlare della nostra attualità. Se l’intellettuale nostrano non ha bisogno di presentazioni, e già tutti conoscono le sue incredibili doti oratorie e i molti libri, tra cui Balkan Circus (2013), L’osteria dei passi perduti (2017) e La veglia di Ljuba (2018), di Asiron, impegnato politicamente con la sinistra indipendentista basca, possiamo innanzitutto dire che durante la scorsa legislatura è stato sindaco di Pamplona (Iruñea), città che gli ha dati i natali. Laureato in storia dell’arte, insegnante, è autore di pubblicazioni e iniziative pubbliche dedicate alla resistenza e alla conquista della Navarra tra cui 50 fechas clave de la conquista de Navarra (2013).