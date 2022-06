Taglio del nastro per 'Nello specchio dei volti'

Indagare l’umano, rappresentandolo, in una straordinaria galleria di ritratti d’autore che restituisce decenni di protagonisti della vita culturale e sociale del nostro tempo: questo il filo rosso della grande mostra “Nello specchio dei volti” dedicata all’artista trevigiano Paolo Del Giudice, allestita alla Galleria Sagittaria di Pordenone, dove si è inaugurata nel pomeriggio di sabato 4 giugno - con una affollata vernice, e grande entusiasmo per la straordinaria galleria di ritratti - e dove resterà visitabile fino al 18 settembre.

Un secondo percorso espositivo si aprirà nell’Abbazia di Santa Maria in Silvis a Sesto al Reghena il prossimo 20 agosto e sarà visitabile fino al 23 ottobre. A tagliare idealmente il nastro, a Casa Zanussi a Pordenone, la vernice di ieri nella quale sono intervenuti, con l’artista Paolo Del Giudice, il curatore della mostra Giancarlo Pauletto e la presidente del Centro Iniziative Culturali Pordenone che promuove l’iniziativa, Maria Francesca Vassallo.

Subito dopo, spazio alla passeggiata nei luoghi della mostra, la Galleria Sagittaria dove ha trovato collocazione una appassionante galleria di ritratti, oltre settante volti che restituiscono personalità notissime della scrittura, della poesia, dello spettacolo, dell’arte e anche dello sport. Da Pasolini a Kafka, da Gadda a Montale, Borges, De Chirico e poi Anna Magnani, Alberto Moravia, Andrea Zanzotto, Ezra Pound, Elsa Morante, Virginia Woolf e Mike Tyson.

Una sequenza che punta ad esaminare l’umanità attraverso una intransigente indagine fisiognomica e volti che sono riletti nell’intimo. Ha sottolineato il curatore Giancarlo Pauletto che "Paolo Del Giudice li dipinge più volte, li indaga attraverso varie forme nel tentativo di darcene, alla fine, quasi un ologramma, un’identità che, per quanto problematica, si contenga tuttavia entro confini riconoscibili. Come per Pasolini, al quale l’artista aveva dedicato un’intera mostra, a Mantova nel 2006, né da allora ha smesso di dipingerlo. Ciò che ci viene incontro dalla figura di Pasolini è un’accoglienza interrogativa, di chi è sì attento, disponibile, gentile - come del resto tutte le testimonianze ci dicono - ma nutre anche una diffidenza dettata dall’esperienza".

È questa la mostra d’arte numero 481 della Galleria Sagittaria, sarà visitabile con ingresso gratuito dal martedì al sabato 10–12 / 16–19 e domenica 16–19. Nel mese di luglio chiuso sabato pomeriggio e domenica, chiuso anche dal primo al 15 agosto. Catalogo in Galleria, prenotazione gradita presso il Centro Iniziative Culturali Pordenone, tel 0434.553205, info@centroculturapordenone.it