Tanti auguri prof. Boris Pahor!

Boris Pahor compie 106 anni. Alle 18.30, in piazza Oberdan a Trieste, si terrà l'omaggio Buon compleanno Boris Pahor! dedicato all'illustre concittadino e scrittore sloveno.



"Egli rappresenta per noi triestini una parte significativa della storia della nostra città - si legge nell'invito diffuso sui social dagli organizzatori -, uno dei pochi testimoni ancora in vita che ha partecipato attivamente a un secolo di storia della nostra città e non solo. Grazie a Boris Pahor per quello che ha fatto per Trieste perché possa essere una città migliore.

Gli siamo riconoscenti; pur nei limiti delle nostre possibilità faremo tesoro delle sue tragiche esperienze e dei suoi preziosi insegnamenti".



Appuntamento in piazza Oberdan, davanti alla fontana dove si trova l’installazione artistica “Cantico dei cantici” di Marcello Mascherini dedicata ai “fidanzatini” che ricorda la morte del ventenne Pino Robusti in Risiera. "Lì accanto vorremmo si realizzasse un roseto che simboleggi la bellezza della pace e dell’amore - aggiungono gli organizzatori -".

I partecipanti faranno un brindisi in onore di Pahor con alcune letture del suo libro “Piazza Oberdan”. In caso di maltempo l'evento si svolgerà sotto i portici del n 4 di Piazza Oberdan, dove Pahor è stato rinchiuso e interrogato dai nazisti in quanto antifascista, per poi essere inviato in campo di concentramento.



L'evento è ideato e voluto in collaborazione con l'Eente italiano per la conoscenza della lingua e della cultura slovena/Italijanska ustanova za poznavanje slovenskega jezika in kulture.