Tanto gentile e tanto onesta pare? con Andrea Maggi

In occasione dell’8 Marzo si terrà on line alle 18 – sulla pagina Fb e sul canale Youtube del Comune di Pordenone con ripresa diretta dal Teatro Verdi – l’evento promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone, “Tanto gentile e tanto onesta pare?...” a cui è stato concesso il prestigioso patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Dante 2021 nonchè quello dell’Ateneo di Trieste unitamente al suo Dipartimento di Studi Umanistici. Sarà presente in collegamento difatti anche Maria Ida Gaeta Segretaria Generale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Dante 2021.



Il punto interrogativo aggiunto nel titolo al celeberrimo verso “Tanto gentile e tanto onesta pare”?..., suggerisce in chiave ironica e quasi provocatoria il tema dell’incontro, che vuole proporre un raffronto e una riflessione sul femminile nel passato e nell’attualità. Si parlerà dunque delle donne narrate da Dante, sempre dannate e beate per amore, in un confronto serrato tra l’antico passato e il nostro presente. Si dirà delle peccatrici d’amore (Francesca e le altre), la donna sola (Matelda, la senza-nome), le anime amanti (Beatrice e quelle del Cielo di Venere) e altre ancora. Queste donne corrispondono all’esperienza effettivamente vissuta allora e che si ripete anche oggi, oppure sono creature di una visione declinata solo al maschile? Cosa è cambiato? Cosa è rimasto simile? Come l’analisi e l’interpretazione dei testi danteschi può contribuire alla lettura del presente, tra realtà e significato simbolico? A quali preconcetti e pregiudizi era soggetto Dante e a quali siamo ancora soggetti noi? Quanto egli era uomo del suo tempo e quanto grazie alle sue capacità visionarie è andato “oltre”, magari fra le righe? Questi sono alcuni degli interrogativi attorno ai quali si snoderà il dialogo tra il professor Fabio Romanini, docente di Linguistica Italiana all’Università di Trieste e di Filologia e critica dantesca all’Università di Fiume, la professoressa Alessandra Cislaghi, docente di Filosofia Teoretica all’Università di Trieste e il professor Andrea Maggi docente di Lettere, scrittore e professore de “Il Collegio” - trasmissione di Rai 2, che porterà lo sguardo sul mondo giovanile.



La lectura Dantis sarà a cura della giornalista e attrice Clelia Delponte accompagnata dall’arpa solista di Alice Populin Redivo.