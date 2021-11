Tavoli di lavoro dell'archeologia, all'Ecomuseo Lis Aganis

Per favorire l’interazione e la partecipazione attiva dei propri soci, l’Ecomuseo Lis Aganis delle Dolomiti Friulane ha avviato un interessante e funzionale modo di collaborare e pensare a diversi progetti per far conoscere il territorio e le numerose attività proposte: i Tavoli di lavoro. Lo scopo dei Tavoli è operativo: vogliono infatti essere il punto di partenza per valorizzare e dare spazio a ciascuna cellula nella sua specificità, all’interno di una rete di obiettivi e valori condivisi, promuovendo anche lo studio scientifico e sistematico del territorio. "Importantissimo - spiega la Presidente Rita Bressa - è il dialogo tra i soci dell’Ecomuseo, i volontari, i professionisti della cultura e gli appassionati, che si traduce in azioni concrete sul territorio".

Il primo Tavolo di lavoro, riunitosi lo scorso 5 novembre, è quello dell’archeologia. L’obiettivo del Tavolo è far scoprire il grande Patrimonio archeologico delle nostre zone attraverso tour guidati, percorsi, scambi culturali con altre realtà affini alla nostra, iniziative tematiche come le “Giornate dell’archologia” e gli “ARCHEOinTOUR”.

"Questa edizione - spiega Irene Sarcinelli, membro del Comitato Esecutivo dell’Ecomuseo e referente del progetto - sarà incentrata sull’archeologia industriale, recuperando memorie ed esperienze più vicine a noi ma che sono fondamentali per la storia e l'identità delle nostre comunità".