Teatri di ieri e di oggi, a Pordenone

Il Circolo della Cultura e delle Arti ha ripreso la propria attività autunnale a pieno ritmo e finalmente in presenza; dopo la celebrazione del 35^ anniversario con la presentazione del libro scritto per l’occasione e l’incontro con Paolo Patui e il suo libro “Alfabeto friulano delle rimozioni”, nell’ultima settimana di ottobre ci sono altri due importanti appuntamenti, uno in presenza e uno online.



Mercoledì 27 ottobre, alle ore 18.00, nella Sala dell’Ex Tipografia Savio di via Torricella, Angelo Crosato, esperto di storia e arte locale, dello sviluppo del territorio, della città di Pordenone e dei suoi principali edifici storici, terrà una conversazione sul tema -Teatri di ieri e di oggi. Incursioni tra luoghi e protagonisti del teatro pordenonese tra Otto e Novecento-, un interessante percorso di ricordi e memorie che, partendo dalla seconda metà dell’Ottocento, arriva ai giorni nostri.

L’attrice Carla Manzon leggerà il monologo teatrale "Causa il brillante" di Antonio Brusadini (Pordenone, 1860-1928). Brusadini, figura ora pressoché sconosciuta nel panorama culturale cittadino, fu attivo a Pordenone nella prima metà del Novecento. Presidente della Società Operaia e benefattore, fu studioso di storia locale e scrittore di teatro. Autore di monologhi - di cui uno in dialetto pordenonese - descrisse la Pordenone della sua epoca, le sue attività commerciali, le bellezze artistiche cittadine.



Giovedì 28 ottobre, alle ore 18.00 ci sarà l’evento on line (pagina facebook del Circolo) -Una biblioteca a portata di click". Un progetto di digitalizzazione della Biblioteca del Seminario di Pordenone-, con Andrea Marcon e Silvia Raffin della Biblioteca del Seminario di Pordenone.BiblioEst Plus è un progetto di digitalizzazione della Biblioteca del Seminario di Pordenone di testi riguardanti il Friuli occidentale e la loro integrazione nel catalogo BiblioEst - SBN Friuli Venezia Giulia, finanziato da FriulOvestBanca. Obiettivo di questo progetto è la messa a disposizione di testi riguardanti il Friuli occidentale a un largo pubblico di utenti, in una modalità semplice e accessibile tramite internet.L’incontro è realizzato in collaborazione con la Biblioteca del Seminario di Pordenone e sostenuto da FriulOvest Banca.