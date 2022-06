Telmo Pievani al Palamostre di Udine

A Udine, martedì 14 giugno, farà tappa Telmo Pievani, divulgatore, filosofo, evoluzionista, autore di numerosi articoli e libri, ma anche presentatore e autore televisivo e teatrale, ordinario del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. L'appuntamento è per le 18.30 al Palamostre, per la conferenza 'Il peso delle cose: Homo sapiens e i paradossi dell'Antropocene', organizzata dal Museo Friulano di Storia Naturale, in collaborazione con l'Associazione Amici del Mfsn.

"Comprendere l'Antropocene è difficile, perché è troppo grande per noi. La nostra mente fatica a cogliere l'immensità delle ere geologiche, figuriamoci a capire il senso di un'epoca geologica che sta accadendo adesso, in cui siamo immersi fino al collo e di cui siamo parte in causa" (Pievani 2019).

La conferenza offre un'occasione per iniziare a conoscere gli elementi che animano un dibattito vecchio quanto l'Antropocene stesso e che suggeriscono una riflessione sulle motivazioni e sulle conseguenze del cambiamento climatico.

Entrata gratuita ma prenotazione obbligatoria qui

Per accedere alla conferenza necessaria la mascherina Ffp2.