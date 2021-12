Tempo di premiazioni per 'Un libro da consigliare'

Si terrà lunedì 20 dicembre alle 10.30, al Teatro Comunale di Monfalcone la cerimonia di premiazione di "Un libro da Consigliare 2021", il concorso per giovani lettori appassionati, che si tiene nell’ambito del progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, e che è stato ideato dalla Biblioteca Comunale di Monfalcone e realizzato dal Sistema BiblioGO!

Ospite d’onore dell’incontro sarà Pierdomenico Baccalario, autore, sceneggiatore e giornalista, pluripremiato scrittore di letteratura per l’infanzia, tra i più significativi, prolifici e stimolanti nel panorama nazionale. Alla premiazione parteciperanno anche i “Lettori in Cantiere” della Biblioteca di Monfalcone che leggeranno i testi vincitori della “Sezione Scritto”.

Per rendere possibile a più persone di assistere alla cerimonia, è previsto il collegamento Streaming con il Teatro a partire da pochi minuti prima delle 10.30: la diretta verrà trasmessa sulla pagina FB del progetto LeggiAMO 0-18 (@leggiamo018) e sulla pagina del concorso stesso (@unlibrodaconsigliare).

La XIV edizione di “Un Libro da Consigliare” porta il titolo “Liberi di sognare”, un invito a usare le storie dei libri come trampolino di lancio per nuove avventure, grazie alla potenza creativa che la lettura può scatenare. In un momento difficile come questo, i libri sono l'occasione perfetta di evasione, un modo per non sentirsi soli e, anche, per progettare il futuro.

Il concorso è dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni con l'obiettivo di renderli parte attiva nei consigli di lettura. L'auspicio è che in questo modo ogni ragazzo, con l’aiuto dei suoi coetanei, possa trovare lungo la sua strada i libri che fanno al caso suo, che possano coinvolgerlo, emozionarlo e arricchirlo. A partecipare infatti sono stati studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Friuli Venezia Giulia, a cui è stato chiesto di scegliere un libro che li ha particolarmente colpiti e consigliarlo ai loro amici e compagni. In palio per i vincitori tanti buoni spesa in libri e materiali tecnologici.

“Un Libro da Consigliare” ha la caratteristica di essere creativo nel modo in cui ciascun partecipante può raccontare il libro che lo ha conquistato. Può farlo attraverso un elaborato scritto, la creazione di un disegno, di un fumetto o una breve graphic novel. Altri invece possono scegliere di raccontarlo in modo "più tecnologico" come per esempio con il montaggio di un video, componendo una canzone o scattando una fotografia. La maggior parte dei lavori presentati sono stati individuali ma non sono mancati i lavori di gruppo realizzati a casa, a scuola, in biblioteca, anche con l'aiuto e la guida di genitori, docenti e bibliotecari in totale sicurezza nel rispetto delle norme vigenti.

Gli elaborati con i consigli di lettura arrivati sono stati tantissimi: ben 379 proposte, per un totale di 400 partecipanti con l'adesione più alta da parte delle scuole medie (352 studenti/studentesse delle medie - 48 studenti/studentesse dei licei). La maggior parte dei consigli sono arrivati sotto forma di scritti e poesie (216) e quasi tutti lavori individuali. I disegni ricevuti sono stati 87, mentre le fotografie scattate per raccontare il proprio libro del cuore sono state 36. I video, per lo più lavori di gruppo, che la giuria ha dovuto valutare sono stati 35 mentre le canzoni arrivate sono state 5. Le scuole che hanno partecipato sono circa una quarantina, provenienti da tutte le province della regione.

"Siamo molto felici della grande adesione che ha avuto questa edizione del concorso, ancora in crescita rispetto agli anni passati" ha raccontato la referente del progetto Luisa Montanari. "Ricevere un gran numero di elaborati per noi organizzatori è una doppia soddisfazione. Abbiamo da un lato la conferma che i giovani hanno voglia di confrontarsi e mettersi in gioco condividendo emozioni ed esperienze. Dall'altro riceviamo forza e l'energia per continuare a supportare e promuovere la lettura tra i ragazzi e portare avanti in sinergia con tutti i partner, le scuole, i docenti i progetti a cui lavoriamo con impegno e costanza".

ELENCO DELLE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO

Scuola Media A. Venier, Aiello del Friuli; ISS B. Carniello, Brugnera; ISIS A. Einstein, Cervignano; Scuola Media da Vinci, Cordenons; Scuola Media F. Corridoni, Fogliano Redipuglia; Scuola Media I. Svevo, Fontanafredda; Liceo artistico M. Fabiani, Liceo G. D'Annunzio, IT J. Vega, Scuola Media G. I. Ascoli, Gorizia; Scuola Media F. U. Della Torre, Gradisca d'Isonzo; Scuola Media C. Macor, Mariano del Friuli; Scuola Media E. Giacich, ISIS Brignoli – Einuadi – Marconi e ISIS M. Buonarroti, Monfalcone; Scuola Media G. D. Bertoli, Pasian di Prato; Liceo Scientifico M. Grigoletti, Pordenone; Scuola Media G. Ungaretti, Prata di Pordenone; Scuola Media G. Zanella, Porcia; Scuola Secondaria I°, Romans d'Isonzo; Scuola Media D. Alighieri, San Canzian d'Isonzo; Scuola Media P. Petricig, San Pietro al Natisone; Scuola Media M. Hack, San Vito al Tagliamento; Scuola Media D. Alighieri, Staranzano; Scuola Media A. Lizier, Travesio; ITS G. Deledda – M. Fabiani, Scuola Media Addobbati - Brunner, Scuola Media Deledda Fabiani, Scuola Media Divisione Julia, Scuola Media G. Roli, Trieste; Scuola Media Collegio Dimesse, Scuola Media G. Ellero, Scuola Media A. Manzoni, Isis A. Malignani, Liceo artistico Sello, Ist. Salesiano G. Bearzi, Liceo Scientifico N. Copernico, Liceo Scientifico G. Marinelli, Udine.

Il concorso "Un libro da consigliare" rientra tra le proposte di LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.