Tempo fino all'11 agosto per visitare la mostra su Egidio Grego

Egidio Grego è una di quelle figure della storia italiana che, spesso, rischiano di essere dimenticate. Irredentista, certo, ma anche grande appassionato di aeronautica tanto da riuscire ad essere inglobato in quelli che erano i primi reparti nel Primo Conflitto Mondiale a sorvolare le linee di guerra. Cadendo, poi, durante uno scontro a fuoco con tre velivoli austriaci sopra Jesolo. Una fine che ha portato il suo nome, negli anni, sul portone principale dell’Aeroporto di Gorizia. Perché prima di chiamarsi Aeroporto Duca d’Aosta, lo scalo aeroportuale goriziano si chiamava proprio Egidio Grego, in memoria di quell’aviere caduto a pochi chilometri dalla linea del fronte. A farlo rivivere una mostra fotografica, arrivata in questi giorni a Monfalcone e che proseguirà poi, tra le varie tappe, anche a Gorizia in un non lontano futuro. È l’opera di Giorgio Storni (in foto assieme al giornalista aeronautico Carlo D'Agostino) che grazie all’associazione culturale 4° stormo Gorizia ha fatto rivivere la memoria di Grego. Oltre centotrenta le fotografie esposte, assieme ad un modellino dell’aeroporto di Gorizia così come si presentava nel primo dopoguerra e alcune fotografie dell’Isola di Gorgo, nella laguna di Grado, luogo che vide sia lo stanziamento dei velivoli, tra cui quello di Grego, ma anche la visita di illustri personaggi come Gabriele d’Annunzio e della delegazione giapponese. Una storia di passione e di temerarietà tutta da riscoprire, ospitata nella Sala Antiche Mura di Monfalcone fino all’11 agosto.