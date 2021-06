Tenca Montini presenta il libro 'La Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-1954'

La rassegna di libri e storia “Incontri in giardino” entra nel vivo con il terzo appuntamento, organizzato da ANPI e Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione (IFSML) di Udine, nell'area verde dell'ex caserma “Osoppo”. Mercoledì 30 giugno, alle 18.30, lo storico Federico Tenca Montini presenterà il suo libro “La Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-1954” (ed. Il Mulino).



Risultato di approfondite ricerche nei principali archivi dell'ex Jugoslavia, il volume chiarisce finalmente aspetti sulla disputa territoriale che ha costituito una delle principali controversie di politica estera del secondo dopoguerra europeo: aspetti, che le numerose ricostruzioni finora esistenti hanno potuto soltanto ipotizzare congetturalmente. L'autore dialogherà con Carlo Baldassi, per l'ANPI, e con Andrea Zannini, per l'IFSML. L'incontro sarà introdotto da Dino Spanghero, presidente dell'ANPI provinciale di Udine. Porterà un saluto Gianni Ortis, presidente dell'IFSML.



L'appuntamento nel giardino di via Brigata Re è con ingresso libero e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19. In caso di maltempo, sarà rimandato ad altra data. È necessaria la prenotazione: tel 0432-504813; e-mail anpiudine@gmail.com.