Terza edizione del Premio Carlo Sgorlon per gli studenti

Stanno per scadere i termini del bando per la terza edizione del Premio Carlo Sgorlon, concorso riservato agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado. Gli elaborati dovranno pervenire entro venerdì 15 novembre o tramite posta prioritaria indirizzata alla sede della Società Filologica Friulana (via Manin 18, 33100 Udine) o via posta elettronica all’indirizzo info@scuelefurlane.it. Il concorso, indetto dalla Filologica con il Comune di Udine, prevede due sezioni: la saggistica, riservata agli studenti del quinto anno, e la narrativa con l’invenzione di un racconto partendo dall’incipit di un romanzo dell’autore, utilizzando liberamente la lingua italiana al pari della lingua friulana. Per entrambe le sezioni i premi sono piuttosto consistenti prevedendo ben mille euro per i primi classificati e cinquecento per i secondi e per l’istituto di appartenenza del primo. Il regolamento completo è consultabile sui siti www.filologicafriulana.it e www.scuelefurlane.it. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale il bando ha avuto una diffusione nazionale e, dunque, grande è la curiosità di scoprire come gli studenti di tutta Italia abbiano interpretato il mondo epico e metafisico della narrativa di Carlo Sgorlon.