Terza giornata per il Festival del Giornalismo di Ronchi

Terza giornata per l’ottava edizione del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari. Giovedì 16 giugno, si parlerà di leggi razziali, di Patrick Zaki, di emergenza e disabilità, di Afghanistan. Ci sarà un incontro sulla Slovenia, vista come terra di passaggio tra Oriente e Occidente. Continuerà poi il ciclo di incontri incentrato sull’anno 1992, trattando questa volta Tangentopoli. Un panel di discussione sulla guerra in Ucraina, che sta logorando il paese da ormai 110 giorni, chiuderà la terza serata.

Si parte alle 16 nel Giardino DI Piazzetta dell’Emigrante con la presentazione del libro Sempre lui (Libreria Pienogiorno, 2022) della giornalista e scrittrice Sara Lucaroni. Dialogherà con l’autrice Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Si proseguirà poi alle 17 in Piazzetta Francesco Giuseppe I con la presentazione del libro Il Piccolo di Teodoro Mayer (IRSREC FVG, 2021) di Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste e Direttore responsabile rivista Qualestoria. Dialogherà con l’autore Stefano Bizzi, giornalista de Il Piccolo. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione su formazionegiornalisti.it o in loco.

Alle 17.15 ci si sposterà invece all’Auditorium Comunale per la proiezione del documentario Ultime notizie: giornaliste e leggi razziali di Sabrina Benussi. Il documentario è stato realizzato su iniziativa dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Assostampa del Friuli Venezia Giulia, unitamente al Circolo della Stampa di Trieste. Ha collaborato al progetto anche il Museo della Comunità ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner. L’incontro verrà introdotto da Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Alle 17.45 doppio appuntamento. Nel Giardino di Piazzetta dell’Emigrante si terrà la presentazione del graphic novel Patrick Zaki, una storia egiziana (Feltrinelli, 2022) di Laura Cappon, giornalista e inviata di Mezz’ora in più di RAI 3, e dell’artista e attivista Gianluca Costantini. Dialogheranno con gli autori Fabiana Martini, portavoce di Articolo 21 del Friuli Venezia Giulia.

Sempre alle 17.45 incominceranno gli appuntamenti della giornata nel grande palatenda allestito in Piazzale Martiri delle Foibe con l’incontro Emergenza e disabilità: abili a soccorrere. Interverranno Simone Fanti, giornalista di Oggi del Rcs Mediagroup, Mauro Giulianella, coordinatore Nazionale Fp Cgil VVF, Stefano Marsella, direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Dirigente Generale, Stefano Zanut, architetto, direttore e vicedirigente Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Introdurrà e modererà l’incontro Salvatore Ferrara, giornalista de Il Goriziano, caporedattore di Iniziativa Isontina e collaboratore di Voce Isontina.

Alle 18.30 in Piazzetta Francesco Giuseppe I sarà la volta dell’incontro Le radici dell’odio. Interverranno Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Paolo Berizzi, giornalista e inviato La Repubblica, Francesco Filippi, storico della mentalità, formatore e co-fondatore dell’associazione Deina, e la giornalista e scrittrice Sara Lucaroni. Introduce e modera Fabiana Pacella, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, di Le Guide di Repubblica e di AGI. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione su formazionegiornalisti.it o in loco.

Alle 19 si torna invece in palatenda con l’incontro Slovenia: terra di passaggio tra Oriente e Occidente. Interverranno Jurij Giacomelli, manager, imprenditore e pubblicista, fondatore di Gm e presidente del Forum italo-sloveno, Ervin Hladnik Milharčič, editorialista e corrispondente del Dnevnik, Vesna Humar, editorialista del Primorske novice, Boštjan Udovič, professore della facoltà di Scienze Sociali all’Università di Lubiana. Introdurrà e modererà l’incontro Stefano Lusa, giornalista di Radio Capodistria – RTV Slovenia.

Si tornerà alle 20 in Piazzetta Francesco Giuseppe I con Afghanistan: la scomparsa della società civile. Interverranno Arianna Briganti, vicepresidente Nove Onlus, lo scrittore e poeta Fawad E Raufi, Andrea Iacomini, giornalista e portavoce UNICEF Italia, Elisa Menon, attrice, regista ed esperta di teatro sociale. Introdurrà e modererà l’incontro Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra, scrittrice e direttrice di Radio Bullets.

Alle 20.30 ci si sposterà in palatenda proseguirà il ciclo di incontri “1992, l’anno in cui tutto cambiò” con un panel dal titolo Un uomo in manette a simbolo di Tangentopoli. Interverranno Goffredo Buccini, editorialista del Corriere della Sera, Paolo Cirino Pomicino, già ministro, Gherardo Colombo, già magistrato e presidente della casa editrice Garzanti, Primo Greganti, pensionato, attivo in studi, progetti e brevetti a favore della transizione energetica sostenibile, e il giornalista e scrittore Andrea Pamparana. Introdurrà e modererà l’incontro Andrea Spiri, docente dell’Università LUISS di Roma. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione su formazionegiornalisti.it o in loco.

Alle 21 ci sarà invece nell’auditorium comunale l’incontro Il conflitto in Ucraina tra informazione, disinformazione e propaganda. Interverranno Antonella Dragotto, consulente per la Comunicazione dell’IVASS e vice capo servizio della comunicazione di Banca d’Italia, e Janina Landau, giornalista e responsabile della sede romana del canale tv di Class CNBC. Introdurrà e modererà l’incontro con il giornalista Alex Pessotto. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione su formazionegiornalisti.it o in loco.

La terza giornata di Festival si chiuderà in palatenda alle 21.45 con la presentazione del libro Lobby & Logge (Rizzoli, 2022) di Luca Palamara, ex magistrato ed ex Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), e di Alessandro Sallusti, giornalista e direttore responsabile Libero. Dialogherà con gli autori Pietro Comelli, giornalista Il Piccolo. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione su formazionegiornalisti.it o in loco.

L’intera manifestazione sarà inoltre seguita da Barbara Schiavulli, reporter di guerra che, oltre a essere giornalista ospite a Ronchi, manderà in onda ogni pomeriggio il Live @Festival su Radio Bullets, di cui è direttrice: gli ascoltatori potranno dunque seguire tutti gli sviluppi della manifestazione quotidianamente.

Il Festival del Giornalismo segue le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la normativa vigente anti-Covid, pertanto gli accessi saranno consentiti tenendo in considerazione le disposizioni ministeriali. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

Negli ultimi due anni Leali delle Notizie ha avuto modo di allargare i propri orizzonti e di stringere nuovi legami con altre realtà del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. L’associazione ronchese si è infatti unita all’Associazione Thesis del Dedica Festival di Pordenone, a Vicino/Lontano di Udine, al Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway di Caorle, all’associazione Heraldo Ets, organizzatrice del Festival del Giornalismo di Verona, e alla Vitale Onlus per regalare al pubblico un Festival ancora più ricco di incontri.

L’organizzazione dell’intero Festival del Giornalismo, inclusi gli appuntamenti di “Aspettando il Festival…”, è stata resa possibile grazie all’ Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, alla Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste e a tutte le persone e le realtà che continuano a supportare le attività culturali di Leali delle Notizie.

Si ricorda che il Premio Leali Young è stato finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.