Terzo giorno al Duino&Book Storie di Angeli

Prosegue il 2 luglio alla Casa Rurale di Duino "Duino&Book Storie di Angeli", rassegna che vedrà tra luglio e agosto ben 44 eventi tra lettura, prosa spettacolo animazione cultura storia sport ed enogastronomia.

Dopo la cerimonia inaugurale di giovedì 1 luglio nel giardino della Casa Rurale di Duino con l'inaugurazione della mostra su Rainer Maria Rilke e le elegie duinesi e con l'apertura ufficiale di venrdì 2 luglio, il festival prosegue sabato 3 luglio.



La terza giornata di DuinoBook Storie di Angeli, Festival degli Angeli prevede un doppio appuntamento, la mattina e il pomeriggio.



Alle ore 10.00 visita Guidata alla Grotta del Mitreo in collaborazione con il Gruppo Speleologico Flondar (partenza dalla Stazione Forestale). Sulla base delle indicazioni ministeriali, che prevedono la riapertura dei luoghi della cultura, ha riaperto anche l’area archeologica della Grotta del Mitreo a Duino Aurisina, frequentata a partire dal Neolitico e adattata in età romana (dal II al V secolo d.C.) a luogo di culto del Mitraismo. In un’ottica di gradualità e sostenibilità, grazie al Gruppo Speleologico Flondar che collabora nella valorizzazione del sito, nella grotta carsica sarà consentito l’accesso ai visitatori secondo le seguenti modalità, intese a evitare gli assembramenti: l’accesso avviene su prenotazione obbligatoria ai recapiti del Gruppo (e-mail: flondar@libero.it; telefono 3396908950); è obbligatorio indossare la mascherina. Il sentiero di accesso dovrà essere percorso in fila indiana con il distanziamento di 2 m. tra le persone; l’ingresso alla grotta sarà contingentato in modo da assicurare sempre il distanziamento di almeno 1 m. tra le persone. Si consiglia per ogni visita l’uso di calzature sportive adeguate e di una scorta d’acqua nelle giornate più calde.



Seguiranno alle ore 18.00 alla Casa Rurale di Duino le presentazioni di “APOCALISSE” Presentazione del n°3 3 della rivista Charta Sporca edita da Le Lettere Scarlatte “Quando, sul finire del 2019, abbiamo deciso il tema da affrontare, mai avremmo pensato di trovarci faccia a faccia con una pandemia in grado di dare così tragicamente corpo ai fantasmi che stavamo evocando. Come nel medioevo abitato da Dante, ci siamo trovati di fronte apocalissi virologiche, ma anche cambiamenti climatici e crisi economiche... Sono molti i modi in cui è stato declinato il concetto, avendo sempre in mente il significato greco della parola: rivelazione. La questione si fa più interessante: cosa ci svelano le diverse apocalissi che ci si prospettano davanti? E quella che abbiamo appena sfiorato?” Sono le parole di David Watkins, Carlo Selan e Stefano Tieri, che introdurranno anche il tema del nuovo numero della rivista di riflessione critica e multidisciplinare.Intervista di Andrea Muni.“SUL PIACERE CHE MANCA” Etica del desiderio e spirito del capitalismo Paolo Godani e il libro pubblicato da DeriveApprodi. Questo libro nasce dalla sensazione che noi, abitanti non pacificati delle società contemporanee, manchiamo di qualcosa di fondamentale: il piacere. Di un piacere che non ha niente a che fare con l’estasi sfrenata o con certe tristi feste dei nostri tempi, e molto invece con la fruizione gioiosa dell’esistenza. Questo piacere (di cui si dirà cercando di far risuonare le parole antiche del suo maestro, Epicuro) ci manca perché siamo assoggettati, forse come mai prima d’ora, a una macchina produttiva che fa del desiderio, dell’ambizione, dell’ansia di riconoscimento, il suo eterno motore. La distruzione di questa macchina sociale non avverrà certo in teoria, ma la teoria può contribuire a identificare almeno i dispositivi, al contempo psicologici e sociali, che ci tolgono la forza di resisterle. Il contributo che questo libro cerca di dare è duplice: innanzitutto, si tratterà di formulare una critica del desiderio e del suo uso politico; poi, di mostrare in quali modi il piacere possa risultare un antidoto potente contro l’asservimento al desiderio messo al lavoro.Intervista di Andrea Muni.A seguire, ”PENSARE COME ULISSE” . Che cosa gli antichi possano insegnarci sulla nostra vita. Bianca Sorrentino e il libro pubblicato da Il Saggiatore. Siamo figli di un secolo smarrito: bombardati da verità urlate e subito smentite, schiacciati dalle malattie e da una produttività senza fine, abbiamo perso il filo in quel labirinto che è il nostro mondo. A che cosa servono le parole degli antichi nell’universo liquido di Netflix e Amazon, in cui le favole sono sostituite da maratone di serie tv e un algoritmo ci toglie la fatica di esercitare il libero arbitrio? La lettura dei classici può permetterci di abitare un’altra storia, riappropriarci della nostra. Nel ripercorrere le vicende degli eroi del mito, Pensare come Ulisse ci fa scoprire che le loro inquietudini non sono poi così distanti dalle nostre.L’inconsapevolezza di Edipo corrisponde all’autoinganno dell’uomo contemporaneo che, perso nel vortice incontrollato delle fake news, cerca di ritrovare se stesso. Bianca Sorrentino riprende miti e poemi antichi mostrandoci l’importanza di riscoprire l’inesauribile vitalità che pulsa tra le righe delle opere classiche per migliorare il nostro presente. Intervista di Beatrice Achille. A seguire, “ELEGIE DI UNA STELLA” di Rebecca Elson. Il libro edito da Kurumuny nelle parole dell’astrofisico Michele Bellazzini dell'Istituto Nazionale di Astro Fisica (INAF). Al tramonto il cielo di Duino si illuminerà con le parole. Tra scoperte scientifiche e la poesia dell’universo il discorso a partire da A Responsability to Awe / Io mangio le stelle, finito nella lista dei “libri dell’anno 2001” del prestigioso quotidiano inglese The Economist e tradotto recentemente da Michele Bellazzini. Intervista di Beatrice Achille.Duino&Book è promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis e si svolge grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Promozione delle attività culturali – iniziative progettuali 2021 per le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e si avvale di diversi e specifici contributi nelle varie sezioni per la loro realizzazione. L’evento del 3 luglio vede il sostegno del Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia, la collaborazione del Circolo Velico di Duino e il Comune di Duino Aurisina nell’ambito del progetto Algy il Magnifico Lettore, il Lions Club Duino Aurisina, l’Ajser 2000 e le Vie delle Foto.Programma completo su: https://duinobookfestivaldelibro.blogspot.com/