Texas Killer, il romanzo d’esordio del friulano Filippo Brando Battiston

Edito da BookRoad Editore, l’esordio del friulano Filippo Brando Battiston si intitola Texas Killers ed è un manuale di non sopravvivenza, la storia di due fratelli che lottano per la vita, in libreria da giovedì 21 ottobre. Il Texas, gli anni Novanta e le canzoni di Stevie Ray Vaughan raccontati attraverso uno stile duro ed essenziale, simile alla sceneggiatura teatrale. Nella torrida estate del 1990, il Texas offre a Philip e Jacob Vaughan l’opportunità della vita quando, in un casinò, riescono a rubare una borsa incustodita e piena di soldi.

I due fratelli si convincono che questa sia la loro occasione di riscatto dal passato difficile, ma in realtà il furto mette sulle loro tracce Joe Johnson Taylor e il suo efferato braccio destro Blake Walker. Spinto da un insolito senso di compassione, Joe decide di risparmiare la vita dei due, costringendoli a lavorare per lui come strozzini. Ben presto, i fratelli Vaughan si renderanno conto di essere finiti in qualcosa più grande di loro e che, se vogliono salvarsi, dovranno diventare spietati come il mondo che li circonda. Riusciranno a sopravvivere?

Filippo Brando Battiston è nato a San Vito al Tagliamento nel 2000. Ha trascorso gli ultimi due anni dividendosi tra la carriera militare e quella di sceneggiatore.