Tito e le vittime della realpolitik

Quarantacinque anni fa il Trattato di Osimo, vicino ad Ancona, segnò la fine della ‘questione di Trieste’, che nell’immediato dopoguerra aveva rappresentato il simbolo della Guerra Fredda e che per qualche giorno nel maggio 1945 aveva addirittura dato l’impressione di poter condurre a una Terza guerra mondiale.



L’arrivo a Trieste il 1° maggio 1945 degli Alleati, cioè, per prime, delle truppe dell’Esercito di Liberazione jugoslavo, si era trasformato in un’occupazione che mirava all’annessione di larga parte della Venezia Giulia. Grazie alla pressione degli Alleati occidentali, gli jugoslavi si ritirarono tuttavia dalla città dopo quaranta giorni e nel 1947, in attuazione del Trattato di pace, fu creato il Territorio Libero di Trieste, diviso in una zona A sotto il controllo alleato che andava da Duino a Muggia e una zona B sotto il controllo jugoslavo che si estendeva a sud di questa fino a Cittanova.



Il consolidamento del regime jugoslavo ebbe luogo anche attraverso una gigantesca epurazione che, oltre a regolare i conti di una guerra spietata, aveva la finalità di evitare il crearsi di nuclei di resistenza:, quindi. Decine di migliaia di famiglie italiane, originarie delle aree italofone dell’, dele della, abbandonarono i loro averi e le loro case, dando vita a quell’Il silenzio che avrebbe circondato l’esodo giuliano-dalmata era tuttavia dovuto al fatto che, da pericoloso invasore delle terre irredente,. Nel 1948, infatti,, l’organizzazione internazionale che riuniva i partiti comunisti, perché colpevole di errori e deviazioni ideologiche: in realtà, per via di una politica estera autonoma nei Balcani., che avevano grandemente contribuito alla vittoria elettorale della Democrazia Cristiana italiana nel 1948,Dagli Anni ’50 l’interesse del maresciallo Tito si spostò, con considerevole intuito politico, verso i Paesi in via di decolonizzazione, per evitare che cadessero nella logica della contrapposizione Usa-Urss. Si fece così, legittimandosi come alternativo a entrambi i blocchi. Il suo interesse per la questione di Trieste era ormai scemato, né premeva ai governi Dc italiani insistere sulle questioni di confine, vista anche la situazione sempre più delicata dell’Alto Adige, che sarebbe di lì a pochissimo sfociata nella ‘stagione degli attentati’.che le controllavano già e il. Il Trattato fu firmato per l’Italia da, Ministro degli Affari esteri del governo Moro IV.