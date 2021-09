Tiziano a Spilimbergo, tredici eventi speciali a corollario della mostra

Tredici eventi speciali dal 26 settembre al 31 ottobre, tra concerti, convegni di approfondimento e aperture notturne: questo il prezioso corollario alla mostra "Tiziano tra Venezia e Spilimbergo", che si svolgerà nella cittadina mosaicista tra Palazzo Tadea e il Duomo di Santa Maria Maggiore dal 2 al 31 ottobre 2021 (ingresso gratuito tutti i giorni orario 10-13 - 14.30-19).



Al centro dell'esposizione il ritratto realizzato nel 1534 dal grande maestro cadorino su commissione di Zuan Paolo da Ponte, ricco mercante vissuto a Venezia che l'anno successivo maritò la figlia Giulia al nobile Adriano di Spilimbergo. Un dipinto che le vicende famigliari successive portarono via dalla riva del Tagliamento dove adesso, in seguito a una sua "riscoperta " da parte degli attuali proprietari - gli antiquari Scarpa di Venezia che lo hanno messo gentilmente a disposizione della mostra - torna quasi 500 anni dopo.



"Un onore per noi accogliere nuovamente quest'opera di Tiziano in città - ha commentato il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli - all'interno di un percorso di ricerca storica che ha ricostruito una parte così importante delle vicende della nostra comunità nel Rinascimento. Un progetto dall'ampio respiro culturale ma non solo, visto che avrà anche interessanti ricadute turistiche e di promozione del territorio. L'amministrazione comunale crede e si impegna direttamente per questa mostra che si colloca già da ora tra le maggiori che siano mai state organizzate a Spilimbergo. L'invito è quello di venire a visitarci per conoscere il nostro passato apprezzandone il presente e guardando al futuro dopo le sfide imposte dall'ultimo periodo, nell'ottica di grande volontà di ripartenza".



E le occasioni per visitare mostra e cittadina non mancheranno visto il citato programma di eventi collaterali le cui prenotazioni sono già aperte.Domenica 26 settembre alle 20.30 nel Duomo di Santa Maria Maggiore Concerto d’anteprima "Aspettando Tiziano" con musiche di Vivaldi, Albinoni, Marcello, Cordans, Galuppi. Si esibiranno l'Associazione musicale Tomat, Orchestra barocca San Marco di Pordenone. Maestro di concerto Davide de Lucia.Sabato 2 ottobre alle 10.30 nel Duomo di Santa Maria Maggiore Inaugurazione della mostra "Tiziano tra Venezia e Spilimbergo" con il saluto delle autorità e presentazione del curatore Federico Lovison. A seguire apertura e visita della mostra a Palazzo Tadea.Venerdì 8 ottobre alle 20.30 a Palazzo Tadea Notti in mostra: Angelo Floramo ripercorre i luoghi legati ai protagonisti della mostra, con partenza da Palazzo Tadea passeggiando per le vie di Spilimbergo. In collaborazione con Ecomuseo Lis Aganis, progetto Passiparole Prenotazioni: www.ecomuseolisaganis.it/eventiSabato 16 e domenica 17 ottobre alle 10.00-12.30 / 15.00-18.30 a Palazzo Tadea Giornate FAI d’Autunno: visite guidate alla mostra, alla cappella di San Michele nel Duomo e alle carceri del castello, accompagnati dai ciceroni del FAI, attraverso le opere di Tiziano, del Pordenone e le fotografie su Irene di Gianni Borghesan. Prenotazioni: www.fondoambiente.itSabato 16 ottobre ore 21.00 nel Duomo di Santa Maria Maggiore Notti in mostra: in occasione delle giornate FAI d’Autunno, Federico Lovison, curatore della mostra, svolgerà una visita notturna tra Duomo e Palazzo Tadea, svelando segreti e retroscena di Tiziano tra Venezia e Spilimbergo.In collaborazione con Fai, gruppo di Spilimbergo, ed Ecomuseo Lis Aganis Prenotazioni: www.ecomuseolisaganis.it/eventiVenerdì 22 ottobre alle 20.30 nel Duomo di Santa Maria Maggiore Notti in mostra: Caterina Furlan presenta i preziosi Codici Miniati del Duomo di Spilimbergo, risalenti alla fine del Quattrocento e agli inizi del Cinquecento. Esecuzione di brani tratti dai Codici da parte di Sandro Bergamo con interventi all’organo di Davide de Lucia.A seguire visita straordinaria tra le miniature di Giovanni de Cramariis a Palazzo Tadea.Sabato 23 ottobre alle 10.30 a Palazzo Tadea presentazione del catalogo della mostra. Convegno di studio in collaborazione con la Società Filologica Friulana e l’Università degli Studi di Udine.Domenica 31 ottobre alle 20.30 nel Duomo di Santa Maria Maggiore concerto Vespro solenne de la Beata Vergine Assunta de più chiari musici della Serenissima Repubblica: repertorio veneziano ed europeo del tardo Rinascimento per far rivivere, in un contesto immersivo, le atmosfere di quel periodo. Con Associazione musicale Tomat, Accademia Tomat, La Pifarescha, Orchestra San Marco, Associazione Antiqua (concerto inserito nella rassegna Perle 2021). Maestro di concerto Davide de Lucia.In più nelle giornate del 3, 10, 17, 24 ottobre avranno luogo, alle 18, i concerti delle Domeniche a Palazzo Tadea.“Tiziano tra Venezia e Spilimbergo” è organizzata dal Comune di Spilimbergo in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, l'ERPAC (Ente Regionale Patrimonio Culturale), l'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Concordia-Pordenone, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, il CRAF (Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia), con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.La mostra, di cui è curatore Federico Lovison, si avvale del patrocinio dell'Università degli Studi di Udine e del Consorzio per la salvaguardia dei Castelli storici del Friuli Venezia Giulia. Hanno operato alla sua realizzazione l'Area Cultura e valorizzazione turistica del territorio del Comune di Spilimbergo guidata da Marco Salvadori, in stretto contatto con gli assessori alla cultura Ester Filipuzzi e al Turismo Anna Bidoli. Partner Scuola Mosaicisti del Friuli, Conte d’Attimis-Maniago, Falegnameria Rizzotti Spilimbergo, FAI Spilimbergo, Ecomuseo Lis Aganis, Società Filologica Friulana, Associazione musicale Tomat, Orchestra San Marco, Associazione Antiqua, Pro Spilimbergo, UTE Spilimbergo, IIS Il Tagliamento.INFO E PRENOTAZIONIPer le prenotazioni e le visite guidate ove non specificato:Ufficio Cultura e Turismo 0427 591115 / 0427 591116 cultura@comune.spilimbergo.pn.itPREVENZIONE E SALUTEAi sensi delle norme anti Covid-19, nei locali della mostra e alle diverse iniziative si accede indossando la mascherina e muniti di certificazione Green Pass.