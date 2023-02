Tiziano Possamai porta a Udine l’altra scena dell’inconscio

Venerdì 17 febbraio, alle 18, alla libreria Tarantola di Udine, il filosofo Tiziano Possamai terrà un incontro dal titolo 'Bateson: l’altra scena dell’inconscio'. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale On Art Udine.

Dopo le lezioni degli anni scorsi dedicate all’inconscio psicoanalitico freudiano e poi a quello collettivo junghiano, Possamai propone un viaggio in un’altra regione dello sconfinato continente dell’inconscio.

Prendendo spunto questa volta delle ricerche del grande antropologo inglese Gregory Bateson, uno dei pensatori più originali del secondo Novecento, Possamai parlerà di arte, processi creativi, modelli di cultura, comunicazione e apprendimento. Come Freud e Jung, Bateson ridimensiona l’importanza del soggetto razionale e di ogni intellettualismo. Allo stesso tempo egli mostra che il nostro inconscio contiene un sapere profondo (non solo desideri e contenuti rimossi come per Freud). Un sapere a tal punto profondo (senza essere innato, come l’inconscio collettivo di Jung) da sfuggire a se stesso.

Tiziano Possamai insegna Antropologia culturale all’Accademia di Belle Arti di Venezia e Psicologia dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. Tra le sue pubblicazioni: Inconscio e ripetizione. La fabbrica della soggettività (Meltemi 2017); Consulenza filosofica e postmodernità. Una lettura critica (Carocci 2011); Dove il pensiero esita. Gregory Bateson e il doppio vincolo (Ombre corte 2009; traduzione inglese: Where Thought Hesitates. Gregory Bateson and the Double Bind, Mimesis International 2022).

L’incontro sarà introdotto da Gino Colla presidente dell’Associazione culturale On Art Udine. La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a assonart.ud@gmail.com o un messaggio al 340-3587626 o al sito.