Tiziano tra Venezia e Spilimbergo

L'Amministrazione Comunale di Spilimbergo, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli, organizza, dal 2 al 31 ottobre 2021, una importante iniziativa culturale che vuole riportare all’attenzione delle comunità una pagina poco conosciuta ma di assoluto valore storico ed artistico per la Città.



Dopo cinquecento anni ritorna per la prima volta a Spilimbergo il Ritratto ritrovato di Zuan Paolo da Ponte, realizzato da Tiziano nel 1534.



Il dipinto di questo maestro assoluto del Rinascimento è al centro di una rassegna d’eccezione organizzata a Spilimbergo, in dialogo con opere uniche provenienti da importanti collezioni private, che affiancano e arricchiscono il percorso espositivo.



La mostra espone il Ritratto di Zuan Paolo da Ponte, dipinto ritrovato dopo alterne vicende negli Stati Uniti d’America, è tornato in Italia nel 1998. Durante le operazioni di restauro è riemersa un’iscrizione che ha consentito di riconoscere nel personaggio raffigurato il mercante Zuan Paolo da Ponte, vissuto tra Venezia e Spilimbergo nel Cinquecento.



Questo fortunato ritrovamento ha riacceso l’interesse verso una figura poco nota, ma capace, attraverso i suoi Memoriali (in mostra), di riportarci tra le immagini, gli odori e i colori di un’affascinante Venezia rinascimentale., madre di Irene, giovane amante della musica e delle arti., i cui originali sono conservati alla National Gallery of Art di Washington.Nelle stesse sale si potranno eccezionalmente ammirare due tra i preziosissimi, confezionati tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. I corali, autentici tesori d’arte e di pregevoli miniature, sono conservati nel locale archivio parrocchiale e vengonoNel vicino, inoltre, saranno in mostra i due, opera di, originariamente destinati alla decorazione dell’organo monumentale, eseguita dall’artista nel 1524.La possibilità di avvicinarsi a queste, costituisce un’occasione privilegiata per apprezzare la tecnica e i colori del Pordenone, quale preziosissimo innovatore del suo tempo. L’esposizione, il catalogo e il ricco programma di eventi correlati sono un modo per rievocare la figura di Zuan Paolo da Ponte e del Rinascimento a Spilimbergo, negli stessi luoghi che lo videro protagonista cinquecento anni prima.Per informazioni e prenotazioni per l’accesso alla mostra chiamare l’Ufficio Cultura Turismo della Città di Spilimbergo: 0427 591115 591116mail: cultura@comune.spilimbergo.pn.it