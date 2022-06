Tolmezzo, 'Magico Oriente' in mostra a Palazzo Frisacco

Sarà inaugurata sabato 4 giugno, alle 17.30, a Palazzo Frisacco, a Tolmezzo, 'Magico Oriente', la nuova mostra della pittrice e fotografa Adriana Pinosanu.

Cina, Giappone, Cambogia, Tailandia, Myanmar: un viaggio visivo e spirituale evocato da fotografie e oggetti, calligrafia e pittura tradizionale cinese su carta di riso, dove i simboli orientali si fondono all’immaginario occidentale grazie allo sguardo attento e sensibile di un’artista italiana.

L'esposizione si potrà visitare fino a domenica 24 luglio nei seguenti orari: dal mercoledì al lunedì (martedì chiuso) dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

L’artista sarà presente in mostra il sabato e la domenica pomeriggio.

Per informazioni: UFFICIO CULTURA - cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it - tel. 0433 487961/987; PALAZZO FRISACCO: candonifrisacco@gmail.com - tel. 0433 41247.

Adriana Pinosanu artista e fotografa nata a Bucarest in Romania, ma con origini italiane. Nella capitale rumena ha frequentato la scuola di Iconografia Bizantina. Rientrata in Italia nel 1980, si è specializzata in pittura a olio alla scuola d’arte “Circolo dell’Accademia” di Udine e ha frequentato corsi di ritratto all’Accademia d’Arte di Venezia. Fotografa professionista, fa parte del “World Photography Collection”.

Negli anni vissuti a Shanghai ha frequentato la scuola d’arte e calligrafia tradizionale cinese. Ha partecipato a numerose mostre in Cina e in Italia. Le sue opere fanno parte di collezioni private in Giappone, Stati Uniti, Canada, Cina, Germania, Austria e Italia.

Pur continuando a viaggiare frequentemente, vive e lavora a Tarcento.