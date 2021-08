Toni Capuozzo a Fiume Veneto

Il giornalista e saggista Toni Capuozzo sarà a Fiume Veneto per l’ultimo appuntamento della rassegna culturale estiva “Chi porta la citronella?”, organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Fiume Veneto in collaborazione con Vicenzutto. Nel piazzale di fronte al municipio (in caso di maltempo presso la sede degli Alpini in via Trento), venerdì 3 settembre alle ore 20:30 presenterà il suo libro ‘Piccole Patrie’.



“Ho raccontato tutto quello che mi ha incuriosito – commenta Toni Capuozzo -: viaggi e persone, guerre e catastrofi naturali, piccole storie e cronache nere, amori e avventure…. Sono friulano e mi sono sentito a casa in tante parti del mondo, da Roma a Sarajevo, dall’America Latina al Golfo: tante piccole patrie”.



“Sono un giornalista per caso – spiega ancora l’autore – e mi ha sorpreso trovare tra le carte che stavo rovistando per mettere assieme questo libro un biglietto di mio padre. Accompagnava il dono di una stilografica Pelikan e conteneva un augurio: ‘Al futuro giornalista. Il papà, con tanti affettuosi auguri, offre il ferro del mestiere’. La mia risposta, con la grafìa e una firma ancora infantile (Tonino): ‘Con tante grazie al mio adorato papà inizio a usare il dono con la speranza che mi porti fortuna’. Era il regalo per il mio quattordicesimo compleanno, nel 1962… Avrei impiegato molti anni – e molti lavori – per accorgermi che il giornalismo poteva pagare le due passioni: viaggiare e scrivere.”



Dichiara l’assessore alla cultura Donatella Azzaretti: “E’ un grande piacere concludere la rassegna ‘Chi porta la citronella?’ con un appuntamento e un autore di spessore, un evento che – siamo certi - i nostri concittadini sapranno apprezzare”.