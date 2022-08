Toni Capuozzo agli Incontri con l’autore e con il vino

Proseguono gli Incontri con l’autore e con il vino, promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito.

Giovedì 11 agosto, alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare di Lignano Pineta, Toni Capuozzo presenta "Balcania" (Edizioni Biblioteca dell’Immagine), in dialogo con la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto: un libro che viaggia sul filo dei ricordi di Capuozzo, che per dieci anni ha seguito da inviato per la televisione i conflitti della ex Jugoslavia.

In "Balcania" c'è lo stupore di una guerra europea, sotto casa, e il tentativo di trasformare le notizie, destinate a durare poche ore, in racconti capaci di spiegare una guerra meglio di tante analisi geopolitiche. Al cuore del libro, la narrazione dell'assedio, con la morte quotidiana, le strategie di sopravvivenza, i giardini trasformati in cimiteri, l'ospedale psichiatrico come unico luogo inevitabilmente multietnico della Bosnia. Trent'anni dopo è inevitabile chiedersi a che cosa sia servito tanto dolore...

Alla presentazione del libro, come sempre, si intrecceranno i profumi e i sentori di un grande vino del Friuli Venezia Giulia, selezionato e raccontato dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall’enologo Michele Bonelli: un modo per sottolineare che la nostra regione è patria di grandi autori e di eccellenti vitigni autoctoni, valorizzando così il connubio fra letteratura e gusto.

Giovedì 11 agosto in degustazione la Ribolla Gialla Spumante dell’Azienda Agricola Scarbolo Sergio di Cividale del Friuli. Un vino dal colore giallo paglierino brillante, con riflessi verdognoli. Il perlagé, importante alla vista, è fine e persistente. Ha un delicato con complesse note floreali e fruttate che ricordano fiori freschi e frutti come pesca e pompelmo. Possiede una lunga persistenza aromatica. Al gusto risulta fresco, fragrante, di buona acidità e struttura, con sfumature agrumate.

