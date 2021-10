Toni Capuozzo in Val Resia

L'Ecomuseo Val Resia e la Biblioteca Comunale organizzano per giovedì 21 ottobre un incontro con Toni Capuozzo, autore di "Piccole Patrie".

L’evento si svolgerà al Centro Culturale sito in località Varcota di Prato di Resia. Dialogherà con l'autore la giornalista Elena Commessatti.



Per l'accesso all'evento sarà richiesta la verifica del green pass. La partecipazione è gratuita e su prenotazione presso la Biblioteca Comunale:

Email biblio_museo@libero.it

Telefono 0433 53554