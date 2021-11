Toni Capuozzo ospite del festival AlienAzioni

Prosegue la quarta edizione del festival AlienAzioni, organizzato da Gorizia Spettacoli. In particolare, per venerdì 12 novembre, alle 18.30, al Ridotto del teatro Verdi di Gorizia, la kermesse avrà come ospite il giornalista Toni Capuozzo che parlerà di “Follia in Afghanistan”, questo il titolo dell’evento. Attraverso l’occhio privilegiato di un inviato di guerra tra i più noti e apprezzati si potrà quindi dare uno sguardo attento alla situazione di Kabul e dintorni, senza trascurare i riflessi che, dalla presa del potere dei talebani, derivano per tutta la società occidentale. L’appuntamento, tuttavia, permetterà anche di indagare il rapporto tra la follia e la guerra, alla luce del fatto che AlienAzioni ha al centro proprio il tema della follia. Capuozzo leggerà poi un suo testo scritto per un giornale tedesco, mai pubblicato in Italia e incentrato su un manicomio dei Balcani.



Nell’occasione, inoltre, il giornalista si soffermerà brevemente sul suo ultimo libro: “Piccole patrie”, che racconta del Nord-Est italiano: del Friuli, dove l’autore è nato e cresciuto, ma anche di Trieste, città di sua madre. “Vuol essere, da parte mia - dice Capuozzo -, una dichiarazione d’amore nei confronti di quest’angolo d’Italia, spesso dimenticato.



La prenotazione all’evento è consigliata scrivendo a gospettacoli@gmail.com. AlienAzioni proseguirà poi lunedì 15 novembre, alle 20.30, al Kulturni dom di Gorizia, con il concerto-spettacolo “Amore, morte & rock ‘n’ roll”. Sul palco, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti e Andrea Mirò. Sarà un viaggio tra David Bowie, Lou Reed, Leonard Cohen e Freddie Mercury. Prevendita alla libreria Leg e sul circuito Vivaticket.